Вооружения, которые Незалежная получает в огромных объёмах, могут поспособствовать созданию в Восточной Европе неконтролируемой горячей точки.

Запад рискует получить новую неконтролируемую горячую точку, направляя на Украину крупные партии вооружения. Таковыми, в частности, до сих пор считались Ливия и Сирия, утверждает научный сотрудник программы по изучению Северной Африки и Ближнего Востока в Европейском совете по международным отношениям Тарек Мегериси. В своей статье для журнала Foreign Policy учёный отмечает, что западный мир был очарован романтическим образом Незалежной, хотя её уже уличали в незаконной торговле оружием.

"Помимо непосредственного участия в незаконной торговле оружием Украина и соседняя Молдавия в 2019 году фигурировали в качестве важных посредников, обеспечивавших поставки крупных партий оружия, в том числе из Турции и Объединённых Арабских Эмиратов, обеим сторонам во второй сирийской гражданской войне", — подчеркнул Мегериси. Он указал, что это было прямым нарушением введённого ООН оружейного эмбарго.

Автор полагает, что высокоточное оружие, которое сейчас поступает на Украину, может оказаться отнюдь не в руках украинцев. Запад, возможно, поспособствовал тому, что террористические группировки смогут заполучить комплексы Javelin и Stinger, "как только на Украине рассеется дым", пишет Мегериси.

Аналитик напомнил, что ещё одним кризисным фактором является большое число иностранных наёмников в зоне конфликта. Многие из них черпают энергию в националистических установках, пишет Мегериси, отмечая, что некоторые из них являются ультраправыми экстремистами.

"Будет довольно трудно отследить передвижения всех этих участников боевых действий на Украине, которые в конце концов вернутся в Европу и Соединённые Штаты, а также помешать им прихватить с собой стрелковое оружие. Возвращение ультраправых экстремистов на родину может усугубить нарастающий кризис, потому что они будут использовать свой боевой опыт, чтобы вербовать, тренировать и планировать новые акты насилия", — предупредил Мегериси.

Все эти факторы в совокупности с нежеланием властей США и стран Европы сбавлять обороты по оказанию военной помощи Украине способны стать причинами долгосрочного кризиса, констатирует эксперт. И тогда, предсказывает он, поднимется новая волна внутреннего терроризма и в самом сердце Восточной Европы появится крайне милитаризованное государство.