Певица Анна Калашникова решила отсудить 100 млн рублей у Chanel

Она заверила, что полученные деньги отправит в благотворительные фонды для помощи жителям Донбасса.

Экс-подруга Прохора Шаляпина, актриса, фотомодель и певица Анна Калашникова подаёт в суд на французскую компанию Chanel за то, что та требует от россиян перед покупкой подписать документ об отказе носить вещи бренда в РФ. Звезда назвала это "русофобской выходкой", пишет kp.ru.

"Я решила бороться потому, что мне надоело лицемерие Запада. Эти люди то и дело говорят о равноправии и толерантности, но при этом совершают чудовищные выпады в сторону русских", — объяснила знаменитость.

Калашникова намерена взыскать с французской компании 100 миллионов рублей в качестве морального ущерба. Она пообещала, что выигранные деньги перечислит в фонд помощи беженцам из Донбасса. Звезда добавила, что не удивлена поведением Chanel, ведь это вписывается в общемировой тренд травли русского народа.

"В последних сериях "Секса в большом городе" наших соотечественниц открыто назвали проститутками…Почему? Потому что русские женщины самые красивые в мире?" — возмутилась артистка.