На Западе считают, что Россия создала НЛО для шпионажа за США Оглавление Инцидент над Дубной Прототип для Союза Паника Пентагона Кремль и "серые" Уфологи спорят о формах созданного объекта: помимо треугольников были замечены и воздушные "спруты". 12655 12655 Фото © Shutterstock

США до сих пор не могут поверить в гениальность российских учёных. Они уверены: Россия вышла вперёд по военным технологиям исключительно из-за того, что в конце 70-х над Дубной был сбит неопознанный летающий объект, прибывший к нам откуда-то из далёкого космоса. Это стало известно лишь благодаря утечке, организованной перебежчиками — офицерами Комитета государственной безопасности. В годы развала Советского Союза некоторые из них могли за доллары продать родную мать, не то что государственные секреты.

Инцидент над Дубной

Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Фёдорова. Фото © Wikimapia.org

Сам инцидент произошёл 13 ноября 1979 года севернее столицы СССР. Поздним вечером над Дубной появился летающий объект в виде серебристого диска. НЛО то появлялось, то исчезало — каждый раз на новом месте. Разумеется, местная ПВО не могла допустить, чтобы над городом находился неизвестный летательный аппарат. В советское время город был известен своим режимным объектом — Дубненским машиностроительным заводом имени Фёдорова, который производил ракеты.

Американцы считают, что диск был сбит пуском зенитной ракеты одной из частей ПВО, которая принадлежала к так называемому Голубому кольцу — элитным частям ПВО, стоящим в советское время на страже неба Москвы. Вряд ли это название было широко известно в Советском Союзе.

Умению советских специалистов противовоздушной обороны можно было позавидовать: несмотря на то что диск то и дело исчезал с экранов локаторов, они сумели сбить его первой же ракетой. Объект сразу пошёл на снижение и упал в лесной местности между сёлами Сандово и Максатиха. Несмотря на отдаленность сёл, на место тотчас выехала спецбригада из Москвы. Военные якобы обнаружили в лесу целую просеку, которую проделал летательный аппарат, и нашли разбившуюся тарелку. Удивительное дело: почти на километр вокруг снег в лесу полностью растаял.

Прототип для Союза

Фото © Shutterstock

Диск был серьёзно повреждён. Тем не менее большая часть его уцелела и была вывезена на одну из секретных баз КГБ в ближайшем Подмосковье. Очевидцы уверяли, что объект был около шести метров в диаметре, никаких опознавательных знаков ни на его поверхности, ни внутри не было. Пилот отсутствовал. Очевидно, перед советскими военными оказался робот-разведчик неизвестной внеземной цивилизации.

Согласно данным, полученным от перебежчика американцами, советские учёные в начале 1980-х годов якобы так и не смогли понять принцип работы двигателя и управления летательным аппаратом. И это несмотря на то, что в руки советских академиков и конструкторов попал его чёрный ящик. Якобы он был так хорошо защищён от взлома, что учёные долгое время не могли извлечь из него хоть какую-нибудь информацию. Восстановить первоначальную конструкцию тарелки тоже не удалось.

Лишь спустя год военные предположили, что аппарат двигался за счёт взаимодействия магнитного поля, генерируемого тарелкой, с магнитным полем Земли. Какую-то особую роль в этом устройстве играла "тяжёлая" вода в особой ёмкости.

В конце концов исследования дискообразного аппарата привели к результатам: в 1983 году СССР сумел создать принципиально новый летательный аппарат, который представлял собой симбиоз земного истребителя и диска пришельцев и двигался за счёт бесшумного антигравитационного двигателя. Разработан он был на основанном в 1976 году научно-производственном объединении "Молния" — том самом, на котором создавался и советский челнок многоразового использования "Буран".

Конспирологи считают, что форма нового летательного аппарата совместила силуэты самолёта и диска и представляла собой не что иное, как обтекаемой формы треугольник с тремя световыми огнями. Они полагают, что уже многие годы летательные аппараты-шпионы из России буквально терроризируют США. Аппараты полностью бесшумны, имеют совершенную систему маскировки, им не страшны ПВО США. Теперь можно понять, почему американцы так боятся русских. Оказывается, якобы благодаря технологиям инопланетян мы вездесущи и всемогущи.

Паника Пентагона

Треугольное НЛО над эсминцем USS Russell. Фото © mysterywire.com / Jeremy Corbell

Треугольные НЛО действительно в последнее время стали частыми гостями в США. Их видят над крупными городами, над военными базами и ядерными объектами. Например, в сентябре 2021 года такое НЛО было замечено над эсминцем USS Russell. Моряки даже сумели отснять 18-секундный ролик. Сначала они посчитали, что в небе находится три объекта, затем поняли, что один. Он на какое-то время выпускал челнок, а когда тот вернулся назад, стало ясно, что над кораблём висит треугольное НЛО.

Подобный объект был замечен и над эсминцем Omaha. Он не только долгое время висел над кораблём, но и погрузился в море на глазах у изумлённых свидетелей, а когда военные моряки попросили находящихся рядом подводников найти объект в океане, те не смогли этого сделать: бортовые РЛС его просто не видели!

В ноябре 2021 года такое же НЛО заметили над военной базой США в Портленде. Это вызвало немалый переполох среди военных. В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года подобный объект был замечен в небе над штатом Огайо. Всё это вызвало беспокойство Пентагона, который даже созывал специальную конференцию по проблеме треугольных НЛО, однако к каким-то определённым выводам военные так и не пришли. Во всяком случае, общественности об этом ничего не известно.

Объект в виде спрута также известен западным уфологам, его замечали кружащим над военными базами США в ночное время. Такой пристальный интерес вероятного беспилотника списывают на земных владельцев корабля. И первый претендент на него, конечно же, засекреченная часть российского ВПК.

Кремль и "серые"

Зато американские конспирологи совершенно точно знают, что в СССР инцидент 1979 года привёл к тому, что в Москве появилась группа быстрого реагирования, которая выезжала на сообщения о появлениях НЛО. Инструкция, созданная для советских военных, содержала запрет на уничтожение неопознанных объектов из космоса и требование попытаться установить контакт "любыми способами". Если же пришельцы на контакт отказывались идти, следовало поднять в воздух самолёты и сопровождать НЛО до границы СССР.

За последнее десятилетие существования СССР были собраны сведения о 28 приземлениях внеземных космических аппаратов на территории Советского Союза и о трёх крушениях НЛО. В США уверены: Кремль давно навёл мосты с инопланетянами и теперь лишь пользуется плодами сотрудничества.

Фото © Shutterstock Есть ли основания верить, что некоторые страны сотрудничают с инопланетянами? 0 Да, доказательство — невероятный рост технологий за последние 20 лет Нет, это байки уфологов

Авторы Александр Лаврентьев