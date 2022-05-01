Слуцкий предложил добавить россиянам ещё семь дней к ежегодному отпуску

Предполагается, что люди смогут воспользоваться этими дополнительными днями по своему усмотрению и прибавить к любым праздникам или всеобщим выходным.

Врио главы фракции ЛДПР Слуцкий предложил увеличить отпуск россиян на семь дней. Видео © Telegram / Слуцкий

Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил добавить семь дополнительных выходных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску. Соответствующее заявление депутат сделал на первомайской акции партии.

"ЛДПР предлагает подумать над тем, чтобы ввести к тем 28 дням отпуска, который положен каждому в нашей стране, семь дополнительных дней, которые можно использовать по своему усмотрению", — сказал он.

По словам Слуцкого, россияне смогут прибавить эти дни к любым праздникам или всеобщим выходным. Такая мера, уверен депутат, повлияет не на экономику, а на хорошее здоровье и настроение людей на весь год.