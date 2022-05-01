Матвиенко: Западу выгодно, чтобы погибло как можно больше украинцев

Спикер Совфеда заявила, что нет предела возмущению такой политикой. Она добавила, что западные страны за лживыми призывами к дипломатии скрывают поставки на Украину всё большего вооружения.

Запад, поставляя на Украину оружие, не беспокоится о судьбах граждан этой страны, его заботит только противостояние России. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Им до Украины дела нет, им нет дела до украинцев, их не волнует судьба этого народа, этих людей. Вот чем больше украинцев погибнет, тем лучше для них, как они считают, в борьбе с Россией", — сказала она.

По словам Матвиенко, нет предела возмущению такой политикой. Она добавила, что Запад за лживыми призывами к дипломатии скрывает поставки на Украину всё большего вооружения.

"Настолько лицемерно, что все маски уже сорваны, всё понятно, кто и чего хочет", — заключила спикер Совета Федерации.