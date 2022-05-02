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Опубликовано 2 мая 2022, 07:48

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу "Миротворца"

Обложка © ТАСС / AP Photo / Petr David Josek

Обложка © ТАСС / AP Photo / Petr David Josek

В списке он числится из-за отказа пропускать военную помощь для Украины через свою страну. Создатели сайта назвали Орбана "антиукраинским пропагандистом".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался в базе украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные сайта.

Виктор Орбан внесён в список ресурса в качестве "антиукраинского пропагандиста" и "соучастника российских преступлений". Причиной стал отказ пропускать военную помощь для Украины через Венгрию.

В Венгрии отказались поддерживать санкции Евросоюза против российских энергоресурсов
В Венгрии отказались поддерживать санкции Евросоюза против российских энергоресурсов

Ранее стало известно, что Венгрия и ещё девять стран открыли счета для оплаты российского газа рублями. Однако государства об этом молчат, поскольку сейчас европейские лидеры не хотят честно обсуждать с гражданами международные вопросы, так как им нужно "быть хорошими для ЕС".

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Евгения Колесникова
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