Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу "Миротворца"
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В списке он числится из-за отказа пропускать военную помощь для Украины через свою страну. Создатели сайта назвали Орбана "антиукраинским пропагандистом".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался в базе украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные сайта.
Виктор Орбан внесён в список ресурса в качестве "антиукраинского пропагандиста" и "соучастника российских преступлений". Причиной стал отказ пропускать военную помощь для Украины через Венгрию.
Ранее стало известно, что Венгрия и ещё девять стран открыли счета для оплаты российского газа рублями. Однако государства об этом молчат, поскольку сейчас европейские лидеры не хотят честно обсуждать с гражданами международные вопросы, так как им нужно "быть хорошими для ЕС".