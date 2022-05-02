Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу "Миротворца"

Виктор Орбан внесён в список ресурса в качестве "антиукраинского пропагандиста" и "соучастника российских преступлений". Причиной стал отказ пропускать военную помощь для Украины через Венгрию.

Ранее стало известно, что Венгрия и ещё девять стран открыли счета для оплаты российского газа рублями. Однако государства об этом молчат, поскольку сейчас европейские лидеры не хотят честно обсуждать с гражданами международные вопросы, так как им нужно "быть хорошими для ЕС".