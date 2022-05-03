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Опубликовано 3 мая 2022, 06:55

Депутат Алёхин призвал вернуть трудоустройство по распределению после вуза

По мнению парламентария, это в первую очередь должно касаться специальностей, которые задействованы в оборонной промышленности страны. Особенно на фоне нынешних санкций.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин призвал вернуть в России трудоустройство по распределению после окончания вуза. Особенно трудоустройство по распределению требуется во всех сферах, которые связаны с оборонным комплексом, подчеркнул он.

"Всё, что связано непосредственно с производством, с дорогами, с мостами, с метро, с оборонным комплексом. Это делать необходимо", сказал Алёхин в беседе с Ura.ru.

Парламентарий подчеркнул, что эта мера становится особенно актуальной в условиях западных санкций. Когда действовала такая программа, трудоустроиться было легко, каждый человек должен был отработать три года на государство, напомнил Алёхин.

"Это нормально, это правильно, а учитывая ситуацию с безработицей, надо этот вопрос решать. Если молодой человек не работает по специальности, он просто деквалифицируется и работает кем попало. Он ищет другую работу, хотя государство его готовило к другим должностям", — объяснил депутат свою инициативу.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Артем Порвин
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