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Опубликовано 3 мая 2022, 10:48

"Друзей в трудную минуту не бросают": Футболист ЦСКА Языджи не планирует покидать Россию из-за отстранения клубов

После дебюта в чемпионате России он забивал в шести играх подряд и установил рекорд РПЛ.

Адем Чебеджи, агент нападающего ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что отстранение российских команд от турниров под эгидой УЕФА не повлияет на будущее футболиста. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Зимой армейцы арендовали Языджи у французского "Лилля". Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью выкупа контракта футболиста.

"Юсуф не оставляет своих друзей одних в трудную минуту. Так будет и сейчас. В трудные времена он будет поддерживать ЦСКА и продолжит бороться за его успех в следующем году", сказал Чебеджи.

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С момента дебюта на чемпионате России Языджи забивал в шести матчах подряд, тем самым установив рекорд РПЛ. На счету турецкого полузащитника уже восемь голов.

Накануне УЕФА продлил отстранение российских клубов. В следующем сезоне они не смогут выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

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Роман Фейгин
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