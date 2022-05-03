Депутат Шеремет допустил причастность США к созданию коронавируса в качестве биооружия

По мнению парламентария, Вашингтон в биолабораториях разрабатывает оружие массового уничтожения, не неся при этом никакой ответственности за противоправные действия.

Коронавирус может являться искусственной разработкой США в области биооружия. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

"США разрабатывают в своих биолабораториях оружие массового уничтожения, не неся при этом никакой ответственности за свои противоправные действия. Допускаю, что коронавирус мог быть одной из разработок США как вид биологического оружия, направленного против человечества", — сказал он.

По мнению Шеремета, сегодня власти Соединённых Штатов являются угрозой для всего мирового сообщества.