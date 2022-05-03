Режиссёр Оливер Стоун описал сценарий ядерной диверсии США

Автор фильмов "Украина в огне" и "В борьбе за Украину" отметил, что сейчас Запад уже мастерски и с применением грубой силы ведёт против России информационную войну.

Американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что самым мрачным сценарием развития конфликта на Украине остаётся ядерная провокация со стороны США. Этим сообщением он поделился в "Твиттере".

По его словам, Вашингтону в этом случае даже не придётся заметать следы, так как основным инициатором всех злодеяний принято считать Россию. Стоун задался вопросом, не создают ли США "условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе", который понесёт за собой гибель тысяч украинцев.

"Конечно, если это, не дай бог, случится, весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всём Россию. Эта вина уже заранее установлена независимо от того, кто нажмёт на кнопку", — написал режиссёр.

Соединённые Штаты намеренно замалчивают преступления киевского режима против мирного населения на Украине, которые продолжаются с 2014 года, напомнил Стоун. Он также подчеркнул, что сейчас Запад "с мастерством и грубой силой" ведёт против России информационную войну.