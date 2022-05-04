Австралия ввела санкции против 75 депутатов Госдумы

В общей сложности в чёрный список этой страны внесено уже около тысячи граждан России, а также более десяти компаний.

Власти Австралии объявили о введении новых санкций против России. Они коснутся в том числе 75 депутатов Государственной думы РФ.

Как следует из заявления австралийского МИД, также ограничения введены в отношении 20 министров Луганской и Донецкой народных республик, российского телеведущего Владимира Соловьёва.