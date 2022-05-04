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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 04:56

Австралия ввела санкции против 75 депутатов Госдумы

В общей сложности в чёрный список этой страны внесено уже около тысячи граждан России, а также более десяти компаний.

Власти Австралии объявили о введении новых санкций против России. Они коснутся в том числе 75 депутатов Государственной думы РФ.

Как следует из заявления австралийского МИД, также ограничения введены в отношении 20 министров Луганской и Донецкой народных республик, российского телеведущего Владимира Соловьёва.

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Лайф сообщал, что всего около двух недель назад Правительство Австралии приняло решение о введении санкций против 147 граждан РФ, большинство из них — члены Совфеда. В сумме в чёрном списке Канберры уже почти тысяча наших соотечественников и более десяти российских компаний, включая "Газпром" и "Транснефть".

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Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Андрей Григорьев
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