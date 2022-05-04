Австралия ввела санкции против 75 депутатов Госдумы
В общей сложности в чёрный список этой страны внесено уже около тысячи граждан России, а также более десяти компаний.
Власти Австралии объявили о введении новых санкций против России. Они коснутся в том числе 75 депутатов Государственной думы РФ.
Как следует из заявления австралийского МИД, также ограничения введены в отношении 20 министров Луганской и Донецкой народных республик, российского телеведущего Владимира Соловьёва.
Лайф сообщал, что всего около двух недель назад Правительство Австралии приняло решение о введении санкций против 147 граждан РФ, большинство из них — члены Совфеда. В сумме в чёрном списке Канберры уже почти тысяча наших соотечественников и более десяти российских компаний, включая "Газпром" и "Транснефть".
Агентство "Москва" / Андрей Любимов