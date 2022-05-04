Reuters: В Нигерии заявили о намерении РФ инвестировать в газопровод Африка — Европа

Труба свяжет африканские страны с покупателями из Европы. Её протяжённость составит 5660 км. Государство намерено начать проект до мая 2023 года.

Россия может инвестировать в газопровод, который свяжет Нигерию и Марокко с Европой. Об этом заявил министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва. О намерениях построить трубу нигерийские власти сообщили ещё в 2016 году.

"Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект", — передаёт Reuters слова министра Нигерии.

Чиф Тимпире Сильва отметил, что газопровод свяжет африканские страны с покупателями из Европы. Его протяжённость составит 5660 км, что сделает эту трубу длиннейшей в мире. Администрация президента Нигерии Мухаммада Бухари намерена начать проект до мая 2023 года, то есть до конца истечения его срока на посту главы государства. Предварительную стоимость строительства министр называть не стал.