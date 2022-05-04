Reuters: В Нигерии заявили о намерении РФ инвестировать в газопровод Африка — Европа
Труба свяжет африканские страны с покупателями из Европы. Её протяжённость составит 5660 км. Государство намерено начать проект до мая 2023 года.
Россия может инвестировать в газопровод, который свяжет Нигерию и Марокко с Европой. Об этом заявил министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва. О намерениях построить трубу нигерийские власти сообщили ещё в 2016 году.
"Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект", — передаёт Reuters слова министра Нигерии.
Чиф Тимпире Сильва отметил, что газопровод свяжет африканские страны с покупателями из Европы. Его протяжённость составит 5660 км, что сделает эту трубу длиннейшей в мире. Администрация президента Нигерии Мухаммада Бухари намерена начать проект до мая 2023 года, то есть до конца истечения его срока на посту главы государства. Предварительную стоимость строительства министр называть не стал.
Как писал Лайф ранее, посол в Анголе Тараров заявил, что Запад угрозами требует от Африки осудить Россию. Как подчеркнул дипломат, дело порой доходит до аморального шантажа. Он указал на то, что в голосовании за антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН многие страны воздержались.
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