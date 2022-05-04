Депутат Пискарёв обвинил ЦРУ в подстрекательстве россиян к госизмене

Он отметил, что на фоне спецоперации на Украине американские спецслужбы активизировали попытки установить прямые контакты с гражданами РФ.

Публикация ЦРУ инструкции о том, как россияне могут связаться с ними и передать информацию, попадает под уголовную квалификацию, так как является неприкрытой попыткой вербовки, шпионажа и подстрекательством к госизмене. Об этом заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

"Мы видим, как правительственные структуры США (на прошлой неделе Госдепартамент распространил программы по массовой рассылке фейков в адрес россиян) активизировали попытки установления многовекторных прямых контактов с нашими гражданами. Помимо уже ставшего традиционным вмешательства во внутренние дела такое взаимодействие вообще подпадает под уголовную квалификацию", — говорится в заявлении Пискарёва, опубликованном в телеграм-канале комиссии.