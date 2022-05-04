Украинские флаги исчезли с городских автобусов и трамваев в Варшаве
Жёлто-голубой стяг размещался повсюду, что стало вызывать возмущение жителей польской столицы.
В Варшаве с автобусов и трамваев убрали украинские флаги, которые были размещены с конца февраля в знак солидарности с Киевом после начала Москвой "Операции Z". Об этом информирует мэрия города на своём официальном сайте.
"С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины", — уточняется в тексте, при этом детали и причины не называются.
Жёлто-голубой флаг Незалежной в Варшаве размещался повсюду, что стало вызывать возмущение граждан. Также юристы обратили внимание на то, что согласно закону страны иностранный флаг можно демонстрировать только наравне с польским. А в данном случае правило не соблюдалось.
Ранее Лайф писал, что в Польше заявили о готовности помочь странам ЕС отказаться от энергоносителей из РФ. Варшава находится в полной безопасности без импорта российского голубого топлива: газохранилища страны заполнены почти на 80%. Польша также призвала другие государства не платить за газ из РФ рублями.