Украинские флаги исчезли с городских автобусов и трамваев в Варшаве

Жёлто-голубой стяг размещался повсюду, что стало вызывать возмущение жителей польской столицы.

В Варшаве с автобусов и трамваев убрали украинские флаги, которые были размещены с конца февраля в знак солидарности с Киевом после начала Москвой "Операции Z". Об этом информирует мэрия города на своём официальном сайте.

"С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины", — уточняется в тексте, при этом детали и причины не называются.

Жёлто-голубой флаг Незалежной в Варшаве размещался повсюду, что стало вызывать возмущение граждан. Также юристы обратили внимание на то, что согласно закону страны иностранный флаг можно демонстрировать только наравне с польским. А в данном случае правило не соблюдалось.