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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 13:47

"МОК придерживается двойных стандартов": В Госдуме заявили, что олимпийское движение нуждается в защите из-за политизации

Ранее Томас Бах заявил, что санкции против нашего спорта были введены на фоне мировой реакции на события на Украине.

Международное олимпийское движение и МОК нуждаются в защите из-за политизации спорта и двойных стандартов, которые они используют. Об этом Лайфу заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог.

"Как мы видим, МОК втянут в политические интриги и не в состоянии самостоятельно реагировать на происходящее. Бах, ранжировав мировые конфликты, фактически расписался в том, что МОК придерживается политики двойных стандартов. Считаю, что сегодня уже само олимпийское движение нуждается в защите, так как переживает очевидный кризис, связанный с политизацией спорта", — заявил Пирог.

По слова парламентария, заявления Томаса Баха о введённых против России санкциях из-за реакции мирового сообщества на события на Украине говорят о том, что МОК пожертвовала принципом "спорт вне политики".

"Позицию МОК, озвученную Томасом Бахом, можно сравнить с прокрустовым ложе, в которое вогнали так называемые защитные меры против России. Именно спорт призван объединять народы и страны в сложные времена и демонстрировать всему миру, что честная борьба на спортивных аренах — это больше, чем просто соревнования. В своём выступлении Бах, по сути, признал, что МОК — это сегодня едва ли не политическая организация, раз она реагирует на конфликты, никак не связанные со спортом", — добавил Пирог.

Глава МОК Томас Бах объяснил санкции против российских спортсменов
Глава МОК Томас Бах объяснил санкции против российских спортсменов

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что санкции против российского спорта были введены из-за реакции международного сообщества на события на Украине.

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Getty Images / David Ramos

Юлия Архипова
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