"МОК придерживается двойных стандартов": В Госдуме заявили, что олимпийское движение нуждается в защите из-за политизации
Ранее Томас Бах заявил, что санкции против нашего спорта были введены на фоне мировой реакции на события на Украине.
Международное олимпийское движение и МОК нуждаются в защите из-за политизации спорта и двойных стандартов, которые они используют. Об этом Лайфу заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог.
"Как мы видим, МОК втянут в политические интриги и не в состоянии самостоятельно реагировать на происходящее. Бах, ранжировав мировые конфликты, фактически расписался в том, что МОК придерживается политики двойных стандартов. Считаю, что сегодня уже само олимпийское движение нуждается в защите, так как переживает очевидный кризис, связанный с политизацией спорта", — заявил Пирог.
По слова парламентария, заявления Томаса Баха о введённых против России санкциях из-за реакции мирового сообщества на события на Украине говорят о том, что МОК пожертвовала принципом "спорт вне политики".
"Позицию МОК, озвученную Томасом Бахом, можно сравнить с прокрустовым ложе, в которое вогнали так называемые защитные меры против России. Именно спорт призван объединять народы и страны в сложные времена и демонстрировать всему миру, что честная борьба на спортивных аренах — это больше, чем просто соревнования. В своём выступлении Бах, по сути, признал, что МОК — это сегодня едва ли не политическая организация, раз она реагирует на конфликты, никак не связанные со спортом", — добавил Пирог.
Getty Images / David Ramos