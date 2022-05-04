"МОК придерживается двойных стандартов": В Госдуме заявили, что олимпийское движение нуждается в защите из-за политизации

Ранее Томас Бах заявил, что санкции против нашего спорта были введены на фоне мировой реакции на события на Украине.

Международное олимпийское движение и МОК нуждаются в защите из-за политизации спорта и двойных стандартов, которые они используют. Об этом Лайфу заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог.

"Как мы видим, МОК втянут в политические интриги и не в состоянии самостоятельно реагировать на происходящее. Бах, ранжировав мировые конфликты, фактически расписался в том, что МОК придерживается политики двойных стандартов. Считаю, что сегодня уже само олимпийское движение нуждается в защите, так как переживает очевидный кризис, связанный с политизацией спорта", — заявил Пирог.

По слова парламентария, заявления Томаса Баха о введённых против России санкциях из-за реакции мирового сообщества на события на Украине говорят о том, что МОК пожертвовала принципом "спорт вне политики".