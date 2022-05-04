Песков негативно оценил слова главы СНБО Украины о капитуляции России

Он не стал вдаваться в рассуждения, а коротко подчеркнул неприемлемость для Москвы подобных высказываний в Киеве.

Россия резко отрицательно восприняла слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Киев подпишет договор с Москвой только в случае капитуляции РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Негативно [восприняли]", — коротко подчеркнул представитель Кремля, когда ему задали вопрос о реакции на соответствующие заявления украинской стороны.