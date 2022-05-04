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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 11:05
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Песков негативно оценил слова главы СНБО Украины о капитуляции России

Он не стал вдаваться в рассуждения, а коротко подчеркнул неприемлемость для Москвы подобных высказываний в Киеве.

Россия резко отрицательно восприняла слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Киев подпишет договор с Москвой только в случае капитуляции РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Негативно [восприняли]", — коротко подчеркнул представитель Кремля, когда ему задали вопрос о реакции на соответствующие заявления украинской стороны.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об "огромном шаге назад" Киева в переговорах. По словам министра, после встреч в Стамбуле украинская сторона резко пошла на попятную. Тем не менее президент России Владимир Путин заверил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.

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ТАСС / Джапаридзе Михаил

Татьяна Миссуми
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