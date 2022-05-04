Песков негативно оценил слова главы СНБО Украины о капитуляции России
Он не стал вдаваться в рассуждения, а коротко подчеркнул неприемлемость для Москвы подобных высказываний в Киеве.
Россия резко отрицательно восприняла слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Киев подпишет договор с Москвой только в случае капитуляции РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Негативно [восприняли]", — коротко подчеркнул представитель Кремля, когда ему задали вопрос о реакции на соответствующие заявления украинской стороны.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об "огромном шаге назад" Киева в переговорах. По словам министра, после встреч в Стамбуле украинская сторона резко пошла на попятную. Тем не менее президент России Владимир Путин заверил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.
ТАСС / Джапаридзе Михаил