ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 11:27
3511

Число пострадавших при обстреле ВСУ нефтебазы в Макеевке достигло 10

Последствия обстрела н.п. Макеевка на 04.05.22. Фото © / СЦКК ДНР

Последствия обстрела н.п. Макеевка на 04.05.22. Фото © / СЦКК ДНР

По словам мэра города, пожар на предприятии всё ещё продолжается, район ЧП оцеплен.

Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела нефтебазы в Макеевке со стороны ВСУ увеличилось до 10, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров в эфире Первого канала.

Последствия обстрела н.п. Макеевка на 04.05.22. Фото © / СЦКК ДНР

Последствия обстрела н.п. Макеевка на 04.05.22. Фото © / СЦКК ДНР

"На 13:00 (время совпадает с мск. — Прим. Лайфа) увеличились пострадавшие до 10 человек. Шесть из них сейчас находятся в травматическом состоянии, другие четверо у нас в амбулатории", — рассказал мэр города, уточнив, что пожар на нефтебазе продолжается.

В результате обстрела ВСУ в Макеевке погиб один человек, ещё двое ранены
В результате обстрела ВСУ в Макеевке погиб один человек, ещё двое ранены

По его словам, район возгорания оцеплен, люди эвакуированы из предприятий, расположенных рядом с нефтебазой.

Напомним, ранее жители города Макеевка в ДНР сообщили о мощном взрыве и пожаре на нефтебазе. В местной администрации заявили, что он произошёл после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Столб чёрного дыма виден со всех точек в городе.


BannerImage
Виктория Дитрих
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar