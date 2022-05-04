Число пострадавших при обстреле ВСУ нефтебазы в Макеевке достигло 10

По словам мэра города, пожар на предприятии всё ещё продолжается, район ЧП оцеплен.

Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела нефтебазы в Макеевке со стороны ВСУ увеличилось до 10, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров в эфире Первого канала.

Последствия обстрела н.п. Макеевка на 04.05.22. Фото © / СЦКК ДНР

"На 13:00 (время совпадает с мск. — Прим. Лайфа) увеличились пострадавшие до 10 человек. Шесть из них сейчас находятся в травматическом состоянии, другие четверо у нас в амбулатории", — рассказал мэр города, уточнив, что пожар на нефтебазе продолжается.

По его словам, район возгорания оцеплен, люди эвакуированы из предприятий, расположенных рядом с нефтебазой.