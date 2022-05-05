"Остаётся продолжать работать": Семак заявил, что в "Зените" огорчены из-за отстранения от еврокубков
Ранее УЕФА не допустил российские клубы и сборные к международным турнирам.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в ходе пресс-конференции перед матчем с "Химками" прокомментировал информацию об отстранении российских клубов от еврокубков.
"Конечно, мы огорчены отсутствием еврокубков на следующий сезон. Нам остаётся только продолжать работать и совершенствовать свою игру", — заявил Семак.
Ранее Лайф сообщал, что УЕФА отстранил российские клубы от участия в Еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, наша сборная не примет участия в Лиге наций, первые матчи которой должны были пройти летом этого года.
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов