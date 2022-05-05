"Остаётся продолжать работать": Семак заявил, что в "Зените" огорчены из-за отстранения от еврокубков

Ранее УЕФА не допустил российские клубы и сборные к международным турнирам.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в ходе пресс-конференции перед матчем с "Химками" прокомментировал информацию об отстранении российских клубов от еврокубков.

"Конечно, мы огорчены отсутствием еврокубков на следующий сезон. Нам остаётся только продолжать работать и совершенствовать свою игру", — заявил Семак.