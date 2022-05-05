При въезде в Мариуполь установили дорожный указатель на русском языке
Замена знаков на въезде в Мариуполь. Фото © Министерство транспорта ДНР
Ранее обновили знаки в населённых пунктах Володарское, Кременёвка, Касьяновка и Первомайское.
Продолжаются работы по замене дорожных знаков на украинском языке в освобождённых населённых пунктах на указатели на русском, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.
Замена знаков на въезде в Мариуполь. Видео © Министерство транспорта ДНР
Сотрудники филиала Володарского ГУП ДНР "Автодор" заменили сегодня информационные указатели на въезде в Мариуполь. Ранее русскоязычные дорожные указатели также были установлены в населённых пунктах Володарское, Кременёвка, Касьяновка и Первомайское, работа по обновлению табличек будет продолжена.
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