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Опубликовано 5 мая 2022, 16:12
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При въезде в Мариуполь установили дорожный указатель на русском языке

Замена знаков на въезде в Мариуполь. Фото © Министерство транспорта ДНР

Замена знаков на въезде в Мариуполь. Фото © Министерство транспорта ДНР

Ранее обновили знаки в населённых пунктах Володарское, Кременёвка, Касьяновка и Первомайское.

Продолжаются работы по замене дорожных знаков на украинском языке в освобождённых населённых пунктах на указатели на русском, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

Замена знаков на въезде в Мариуполь. Видео © Министерство транспорта ДНР

Сотрудники филиала Володарского ГУП ДНР "Автодор" заменили сегодня информационные указатели на въезде в Мариуполь. Ранее русскоязычные дорожные указатели также были установлены в населённых пунктах Володарское, Кременёвка, Касьяновка и Первомайское, работа по обновлению табличек будет продолжена.

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Виктория Дитрих
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