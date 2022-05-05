Великобритания ввела санкции против российского производителя стали Evraz

Это объяснили тем, что сталелитейная и горнодобывающая компания работает в секторах, имеющих стратегическое значение для Правительства РФ.

Великобритания ввела санкции в отношении российского производителя стали Evraz из-за Украины, сообщил британский МИД. По его утверждению, замораживание активов компании означает, что партнёры и клиенты не смогут сотрудничать с организацией.

"Сегодня Правительство Великобритании объявило, что Evraz plc подверглась санкциям. Сталелитейная и горнодобывающая компания работает в секторах, имеющих стратегическое значение для Правительства России", — уточнили в ведомстве.