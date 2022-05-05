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Опубликовано 5 мая 2022, 17:15
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Великобритания ввела санкции против российского производителя стали Evraz

Это объяснили тем, что сталелитейная и горнодобывающая компания работает в секторах, имеющих стратегическое значение для Правительства РФ.

Великобритания ввела санкции в отношении российского производителя стали Evraz из-за Украины, сообщил британский МИД. По его утверждению, замораживание активов компании означает, что партнёры и клиенты не смогут сотрудничать с организацией.

"Сегодня Правительство Великобритании объявило, что Evraz plc подверглась санкциям. Сталелитейная и горнодобывающая компания работает в секторах, имеющих стратегическое значение для Правительства России", — уточнили в ведомстве.

Великобритания ввела санкции против 26 физлиц и организаций России
Великобритания ввела санкции против 26 физлиц и организаций России

Ранее Лайф писал, что Великобритания расширила антироссийские санкции — в новый список попали ВГТРК, российские журналисты и сенаторы, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и КамАЗ. Кроме того, ограничения введены против ПАО "КамАЗ", Московского физико-технического института, ООО "Ижмаш — беспилотные системы", ОАО "Радиоавионика", компании "Байкал электроникс". Также Лондон запретил российским компаниям пользоваться услугами британских фирм в области пиара, бухгалтерского дела и консультирования по вопросу менеджмента.

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ТАСС / Донат Сорокин

Татьяна Миссуми
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