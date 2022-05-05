Великобритания ввела санкции против российского производителя стали Evraz
Это объяснили тем, что сталелитейная и горнодобывающая компания работает в секторах, имеющих стратегическое значение для Правительства РФ.
Великобритания ввела санкции в отношении российского производителя стали Evraz из-за Украины, сообщил британский МИД. По его утверждению, замораживание активов компании означает, что партнёры и клиенты не смогут сотрудничать с организацией.
"Сегодня Правительство Великобритании объявило, что Evraz plc подверглась санкциям. Сталелитейная и горнодобывающая компания работает в секторах, имеющих стратегическое значение для Правительства России", — уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что Великобритания расширила антироссийские санкции — в новый список попали ВГТРК, российские журналисты и сенаторы, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и КамАЗ. Кроме того, ограничения введены против ПАО "КамАЗ", Московского физико-технического института, ООО "Ижмаш — беспилотные системы", ОАО "Радиоавионика", компании "Байкал электроникс". Также Лондон запретил российским компаниям пользоваться услугами британских фирм в области пиара, бухгалтерского дела и консультирования по вопросу менеджмента.
ТАСС / Донат Сорокин