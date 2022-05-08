Что стало с артистом, который сотрудничал с фашистами и призывал сдаваться голосом Сталина Оглавление "Давал живое лицо" Ловкий предатель Ждал нацистов Работа на немецкую пропаганду Приговор Операция по ликвидации Когда на оккупированные территории пришли нацисты, актёр Всеволод Блюменталь-Тамарин стал рупором антисоветской пропаганды. Сталин считал его "хуже Власова" и не мог ничего поделать до 1945 года. 20663 20663 Актёр Всеволод Блюменталь-Тамарин. Обложка © Getty Images / Keystone, Public Domain

Наверное, Блюменталь был настоящим лицедеем. Иначе невозможно объяснить тот факт, что при белых он не только участвовал в постановках театра, но и активно сотрудничал с белогвардейцами, вёл, как бы сейчас сказали, "общественно-политическую работу". Когда Харьков заняли красные, избежал расстрела благодаря вмешательству Луначарского и уже в 1926 году праздновал в Москве 25-летие актёрской карьеры и присвоение звания заслуженного артиста РСФСР. После юбилея актёр Всеволод Блюменталь-Тамарин создал собственную передвижную группу и поехал с гастролями по Стране Советов.

"Давал живое лицо"

Но, быть может, белые заставляли его сотрудничать? Нет, артист сам, собственноручно собирал для них пожертвования, разъезжая по городу на белом коне и позвякивая медяками в церковной кружке. Но это были не все его грешки. Ещё Блюменталь выдал белым членов подпольного харьковского обкома. Трудно представить, но всего за год до прихода белых он сотрудничал с большевиками, играл в Большом театре Харькова и получал огромные по тем временам гонорары. Поговаривали, что от расстрела красными Всеволода спасла мать — питерская актриса Мария Блюменталь-Тамарина, имевшая большое влияние.

Актриса Мария Блюменталь-Тамарина. Фото © Kino-teatr.ru

Родился Всеволод Блюменталь-Тамарин в 1881 году в Санкт-Петербурге в актёрской семье, с семи лет играл на сцене. Окончил Московское театральное училище. Пытался получить специальность счетовода в Тенишевском училище, но стал участником скандала. Студенты выбросили в окно полицейского сексота, из-за чего 30 человек были отчислены с запретом на обучение.

Тогда неунывающий юноша уехал в Вильно и поступил там в оперетту, а позже переезжал из города в город, пока не оказался в Харькове. "Вносил в игру много искренности и давал живое лицо", — так писала о его игре местная пресса.

Актёр Всеволод Блюменталь-Тамарин. Фото © Public Domain

До Великой Отечественной войны Блюменталь объездил со спектаклями весь СССР и был довольно известен как театральный актёр. То, что Всеволод сам возглавлял труппу, давало ему возможность блистать в главных ролях.

В 1931 году какой-то бывший чекист испортил актёру вечер в Харькове. Мужчина не только слушал, как артист вдохновенно читает стихи и рассказывает актёрские байки, но подошёл к нему и признался, что это он должен был расстрелять Блюменталя как предателя, ведь в белой контрразведке из-за него до смерти запытали девушку Лизу. Блюменталь побледнел и пролепетал что-то о том, что он-де был оправдан красными. Незнакомец ушёл, но вечер оказался испорчен, и вдохновение не вернулось — слишком велик был страх перед прошлым.

Актёр Всеволод Блюменталь-Тамарин. Фото © Президентская библиотека

Удивительно, но, несмотря на все пятна в биографии, репрессии обошли Блюменталя стороной. В 1940 году актёр даже сыграл роль диверсанта в картине "На дальней заставе". Словно предчувствовал дальнейшую судьбу.

Ждал нацистов

Когда началась война, Блюменталю было 60 лет. Он сразу же прервал гастроли труппы, шедшие на западе Украины, и метнулся в Москву, где его ждала жена (бывшая балерина и модель Инна Лощилина), а оттуда благоразумно переехал на дачу, которая находилась в Новом Иерусалиме под Истрой. Его соседями были актёры и певцы, среди которых были Освальд Глазунов и Иван Жадан.

Когда немцы подошли вплотную, многие хотели эвакуироваться. Попытки уехать были и у жены Блюменталя Инны. Власти составляли списки желающих, но артист как будто и в ус не дул, отговариваясь от эвакуации под благовидными предлогами. Наоборот, словно что-то зная, он отговаривал Инну и знакомых от эвакуации. У актёра был свой козырь в рукаве — по паспорту он числился немцем, хотя немцем был только его дедушка. Позже выяснится, что Блюменталь готовился к приходу нацистов: он заранее свёз на дачу все ценные вещи и семейный архив. А когда немцы подступили к Истре, чета Блюменталей исчезла. Оказывается, актёры втихую выкопали в глухом лесу землянку, в которой решили пересидеть бои, а затем появиться перед немцами.

Немецкие войска в Истре. Фото © wwii.space

Работа на немецкую пропаганду

Нацисты действительно не тронули артистов, на них у немцев были свои планы. Освальд Глазунов, например, уехал в Ригу и стал играть там, развлекая эсэсовцев, Иван Жадан давал концерты перед нацистами и перебежчиками из РОА (Русская освободительная армия Власова), а Блюменталя "высшая раса" пригласила работать на радио. "Помогать великой Германии". Что может быть почётнее для предателей?

С 25 на 26 ноября 1941 года немцы вошли в Истру, а в январе 1942 года Блюменталь был уже в Берлине. Оттуда актёра перевезли в Варшаву. 2 февраля 1942 года начались его регулярные пропагандистские выступления. Обласканный советской властью заслуженный артист РСФСР призывал советских солдат сдаться и подчиниться воле "освободителей". Но даже не это было главным. Главным стало то, что Блюменталь мог говорить, точно копируя голос Сталина и его лёгкий грузинский акцент. Модуляции голоса были столь похожими, что у многих при звуке его голоса шёл холодок по спине. Можно только догадываться, какой шок испытывали красноармейцы, когда слышали на передовой голос вождя, приказывающего им сложить оружие или зачитывающего дезинформацию или какие-нибудь особо беспощадные распоряжения. Министр пропаганды нацистов Геббельс мог быть доволен.

Партизаны одного из отрядов слушают радио во время Второй мировой войны. Фото © ТАСС / Сергей Лоскутов

Приговор

В Москве о предательстве и "художествах" Блюменталя прекрасно знали. В Кремле действиям актёра вынесли свою оценку: 27 марта 1942 года Военная коллегия Верховного суда СССР заочно приговорила его к смертной казни.

А Блюменталь с упоением строчил статьи для газет, которые нацисты издавали на оккупированных территориях. В этих статьях он лихо клеймил советскую власть и "жидов", управлявших театрами Советского Союза. Актёр яростно критиковал тех, кто был талантливее его (Любимова-Ланского, Леонидова, Таирова, Раппопорта), называя их жидовствующими, безграмотными наглецами. Театральные кружки при школах называл ловушками для молодёжи, Мейерхольда и его учеников сравнивал с навозными мухами. В общем, в нём открылась вся бездна ненависти и зависти к более удачливым и талантливым коллегам. Теперь Блюменталь имел возможность мстить.

Наступление Красной армии застало предателя в Кёнигсберге, откуда он стремительно бежал в Берлин. Блюменталь не знал, что Сталин не только называл его предателем "хуже Власова", но и лично распорядился во что бы то ни стало ликвидировать актёра.

Иосиф Сталин. Фото © Getty Images / Bettmann

Операция по ликвидации

Операция была разработана чётко и красиво. В 1943 году по обвинению в избиении старшего по званию был приговорён к штрафной роте чемпион Ленинграда по боксу Игорь Миклашевский — племянник супруги Блюменталя Инны. Тёмной ночью он перешёл линию фронта и изъявил желание служить рейху. После долгих проверок Миклашевского наняли на службу. Поселился он у Блюменталей в Берлине. Конечно, сам Блюменталь был только одним из заданий Миклашевского. Основной задачей был сбор информации о предателях из РОА, о генерале Власове, с которым в это время общался актёр. Возможно, при удачных обстоятельствах Миклашевский должен был ликвидировать и самого Адольфа Гитлера.

Игорь Миклашевский. Фото © Wikipedia

Весной 1945 года Блюменталь стал готовиться к побегу на Запад. Актёр прекрасно понимал, что второй раз большевики его не помилуют, и надеялся найти прибежище у англичан или американцев. Но сделать это ему не удалось. 10 мая Блюменталя нашли повешенным на дереве в городке Мюнзинген.

Игорь Миклашевский вернулся в СССР в 1947 году, был награждён орденом Красной Звезды и стал тренером по боксу. Жена Блюменталя Инна Лощинская уехала в США.

Вот, казалось бы, и вся история предателя. Как бы не так! В 1993 году Всеволода Блюменталя-Тамарина объявили "жертвой сталинского режима" и реабилитировали на основании того, что "антисоветская пропаганда" была признана "не содержащей общественной опасности". И доныне то там, то здесь появляются статьи собратьев по сцене, которые умиляются таланту Блюменталя и пытаются почти навязчиво отделить этот "талант" от политических пристрастий, как бы намекая, что актёры — это особая каста, неподвластная суду простых смертных.

Авторы Майя Новик