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"Минималку" теперь будут считать по-новому: Кому повысят зарплаты

Законодатели решили, что компенсационные выплаты должны начисляться сверх минимального размера оплаты труда. На чьи зарплаты это окажет положительное влияние — разбирался Лайф.

Опубликовано 11 мая 2022, 00:40
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Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

В Госдуму внесён законопроект с поправками к Трудовому кодексу (ТК РФ), согласно которому в России предлагается установить новый порядок исчисления минимальной месячной зарплаты. Суть предлагаемого подхода в том, чтобы ежемесячное вознаграждение, которое выплачивает работодатель, было обязательно выше минимального размера оплаты труда (МРОТ), а все положенные по закону компенсационные выплаты (например, за работу в выходные или в ночное время) должны учитываться отдельно и идти плюсом к МРОТ.

Сейчас заработная плата работника, заключившего трудовой контракт, включает непосредственно вознаграждение за труд с учётом квалификации и объёма выполненной работы и все стимулирующие и компенсационные выплаты (так закреплено в статье 129 ТК РФ). Однако Конституционный суд неоднократно указывал, что компенсационные выплаты должны не включаться в состав вознаграждения за труд, а начисляться плюсом — и только тогда это не будет нивелировать их смысл дополнительного вознаграждения за выполнение труда в условиях, отличных от обычных (постановления № 38-П и № 17-П).

Положение о том, что компенсационные выплаты не должны входить в состав МРОТ (на сегодня он составляет 13 890 рублей. — Прим. Лайфа), логично вытекает из общих принципов трудового права, и, конечно, закон, который закрепляет гарантии обеспечения работников зарплатой не ниже МРОТ и повышенной оплатой в случае выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, нужен, — считает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Но было бы логичным включить в данный законопроект и иные положения, которые бы чётко урегулировали все иные возможные выплаты сверх МРОТ, не отнесённые законом к компенсационным, например премии.

И действительно, на сегодняшний день доход значительной части россиян, работающих по найму, состоит из фиксированной части (оклада) и премиальной надбавки, но трудовое законодательство даёт лишь общие понятия о том, что такое премия, какова её роль в оплате труда и какие документы обосновывают включение премии в оплату. В условиях отсутствия более понятного регулирования работодатель самостоятельно устанавливает правила премирования и теоретически может использовать премию как инструмент давления на своего работника, ведь не платить премию законно: в нынешних реалиях поощрение — это право, а не обязанность работодателя.

Кому положена прибавка

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Но пока законодатели озаботились регулированием доходов только тех, кто получает зарплату на уровне МРОТ. И таких людей в России не так уж и мало. Согласно данным Росстата, в 2021 году зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (а иногда и ниже) получали 689 800 россиян. И это не только люди, занятые низкоквалифицированным трудом. Например, по информации Минпросвещения, в прошлом году около 76% российских учителей получали вознаграждение за свой труд в виде оклада на уровне МРОТ, также в ряде регионов зарплату в размере минимальной оплаты труда получает младший медицинский персонал. Вот как раз для этих категорий граждан внесённый законопроект имеет очень большое значение, ведь в случае его принятия они получат прибавку за счёт нового порядка организации выплат, так как работодатель не сможет "дотягивать" заработок своих сотрудников до величин, установленных законом, за счёт компенсационных выплат: придётся платить и МРОТ, и положенную компенсацию — либо освободить от дополнительной нагрузки.

Для справки: уже сейчас согласно статье 133 ТК РФ заработная плата сотрудника за месяц, в котором он отработал полную норму рабочего времени и выполнил свои обязанности, ниже МРОТ быть не может.

Когда примут изменения

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На самом деле законодательные инициативы, предполагающие выведение компенсационных выплат за МРОТ, уже предпринимались два года назад, и тогда закон не был принят в связи с отрицательным заключением правительства. Оно обосновало свою позицию тем, что в ряде бюджетных организаций оклады априори ниже МРОТ и коррекция ситуации потребует серьёзных ресурсов — административных, финансовых, временных. Однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин, выступая перед сенаторами в Кремле, заявил, что зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) противоречат Конституции и являются недопустимыми. С учётом этого шансы на принятие нового закона достаточно велики.

Для справки: в правительстве подтвердили, что согласно поручению президента в нынешнем году готовится внеочередное повышение МРОТ сразу на 9% (до 15 140 рублей), ожидаемая дата повышения — начало второго полугодия.

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Фото © Shutterstock

Нужно ли повышать минимальную зарплату?

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков
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