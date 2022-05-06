Европейцы осудили посла Украины Мельника за отказ извиниться перед Шольцем
Посол Украины Андрей Мельник. © ТАСС / Kay Nietfeld
Пользователи Сети указали на то, что "нельзя так говорить, когда держишь чашу для подаяния", а также заявили, что такого дипломата надо сместить.
Читатели британской газеты Daily Mail гневно высказались в адрес посла Украины Андрея Мельника, позволившего себе назвать канцлера ФРГ ливерной колбасой и не извинившегося за это.
Комментатор из Германии заметил, что если украинские дипломаты ведут себя подобным образом во время переговоров, то не стоит удивляться тому, что происходит у них в стране. Другой пользователь — из Нидерландов — заявил, что мир устал от высокомерных украинских политиков.
"Называть кого-то угрюмой ливерной колбасой, конечно, очень недипломатично, не соответствует уровню государственных деятелей", — написал Catmanjohn.
Alain Fabri из Франции выразил беспокойство, что украинский посол хочет "втянуть НАТО в конфликт", и мнение, что посла надо немедленно сместить.
"Нельзя так говорить, когда держишь чашу для подаяния", — заметил британец с ником justbecause.
Напомним, украинский посол Мельник назвал "обиженной ливерной колбасой" канцлера Германии Шольца в ответ на его отказ от поездки в Киев из-за решения Зеленского не принимать немецкого президента Штайнмайера. Позже немцы призвали извиниться перед Шольцем, а в Бундестаге потребовали выслать посла Украины. Там сочли высказывания Мельника неуместными и неразумными и подчеркнули, что он "сторонник нацизма".