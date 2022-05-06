ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 мая 2022, 18:49

Европейцы осудили посла Украины Мельника за отказ извиниться перед Шольцем

Посол Украины Андрей Мельник. © ТАСС / Kay Nietfeld

Посол Украины Андрей Мельник. © ТАСС / Kay Nietfeld

Пользователи Сети указали на то, что "нельзя так говорить, когда держишь чашу для подаяния", а также заявили, что такого дипломата надо сместить.

Читатели британской газеты Daily Mail гневно высказались в адрес посла Украины Андрея Мельника, позволившего себе назвать канцлера ФРГ ливерной колбасой и не извинившегося за это.

Комментатор из Германии заметил, что если украинские дипломаты ведут себя подобным образом во время переговоров, то не стоит удивляться тому, что происходит у них в стране. Другой пользователь — из Нидерландов — заявил, что мир устал от высокомерных украинских политиков.

"Называть кого-то угрюмой ливерной колбасой, конечно, очень недипломатично, не соответствует уровню государственных деятелей", — написал Catmanjohn.

Alain Fabri из Франции выразил беспокойство, что украинский посол хочет "втянуть НАТО в конфликт", и мнение, что посла надо немедленно сместить.

"Нельзя так говорить, когда держишь чашу для подаяния", — заметил британец с ником justbecause.

Назвавший Шольца "колбасой" посол Украины отказался извиняться перед канцлером
Назвавший Шольца "колбасой" посол Украины отказался извиняться перед канцлером

Напомним, украинский посол Мельник назвал "обиженной ливерной колбасой" канцлера Германии Шольца в ответ на его отказ от поездки в Киев из-за решения Зеленского не принимать немецкого президента Штайнмайера. Позже немцы призвали извиниться перед Шольцем, а в Бундестаге потребовали выслать посла Украины. Там сочли высказывания Мельника неуместными и неразумными и подчеркнули, что он "сторонник нацизма".

BannerImage
Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar