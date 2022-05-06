Европейцы осудили посла Украины Мельника за отказ извиниться перед Шольцем

Пользователи Сети указали на то, что "нельзя так говорить, когда держишь чашу для подаяния", а также заявили, что такого дипломата надо сместить.

Читатели британской газеты Daily Mail гневно высказались в адрес посла Украины Андрея Мельника, позволившего себе назвать канцлера ФРГ ливерной колбасой и не извинившегося за это.

Комментатор из Германии заметил, что если украинские дипломаты ведут себя подобным образом во время переговоров, то не стоит удивляться тому, что происходит у них в стране. Другой пользователь — из Нидерландов — заявил, что мир устал от высокомерных украинских политиков.

"Называть кого-то угрюмой ливерной колбасой, конечно, очень недипломатично, не соответствует уровню государственных деятелей", — написал Catmanjohn.

Alain Fabri из Франции выразил беспокойство, что украинский посол хочет "втянуть НАТО в конфликт", и мнение, что посла надо немедленно сместить.