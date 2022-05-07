WP: В Японии рассказали, как ситуация на Украине поможет "сдержать" Китай

По словам министра обороны Нобуо Киси, Пекин внимательно следит за спецоперацией России и особое внимание уделяет ответу международного сообщества.

Международная реакция на российско-украинский конфликт важна для "сдерживания" Китая в отношении Тайваня и Южно-Китайского моря. Как заявил министр обороны Японии Нобуо Киси, Пекин внимательно следит за спецоперацией России на Украине и уделяет особое внимание её оценке со стороны международного сообщества.

В интервью газете Washington Post японский министр высказал мнение, что, если международное сообщество найдёт способ оправдать действия России на Украине, это может быть неправильно воспринято китайской стороной. КНР расценит это как сигнал, что можно заниматься подобным в других частях мира, включая Индо-Тихоокеанский регион.