Политолог Гусев рассказал об исторических связях Херсонской области с Россией
Эксперт добавил, что приветствует заявление главы временной военно-гражданской администрации этой территории, который отметил, что "регион будет стремиться стать субъектом РФ".
Херсонская область Украины и часть Запорожья являются исконно русскими землями, которые неразрывно связаны с историей России. Об этом Лайфу рассказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"Это исконно русские земли. По сути дела, вся Херсонская область и часть Запорожской были в значительной степени взаимосвязаны с Крымом. Это была Таврическая губерния до 1917 года. Поэтому я абсолютно не удивлён подобного рода заявлениям [о желании войти в состав России]", — сказал он.
Гусев подчеркнул, что Запад может отреагировать на это новыми санкциями, поэтому важно сделать всё по закону: необходимо провести референдум, на котором жители этих территорий смогут самостоятельно принять решение. Он добавил, что приветствует заявление главы временной военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, который отметил, что "регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации".
"Это абсолютно в рамках первой и второй статьи Устава ООН: каждая нация имеет право на самоопределение. Поэтому с этой точки зрения я абсолютно приветствую решение властей Херсонской области войти в состав РФ", — заключил специалист.
Ранее сообщалось, что Херсонская область с 1 мая начала переход в рублёвую зону. Переходный период займёт до четырёх месяцев, в этот срок в регионе будет ходить и российская валюта, и украинская. Лайф также писал о том, что на стихийных рынках в Херсонской области начали расплачиваться рублями.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ