Политолог Гусев рассказал об исторических связях Херсонской области с Россией

Эксперт добавил, что приветствует заявление главы временной военно-гражданской администрации этой территории, который отметил, что "регион будет стремиться стать субъектом РФ".

Херсонская область Украины и часть Запорожья являются исконно русскими землями, которые неразрывно связаны с историей России. Об этом Лайфу рассказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Это исконно русские земли. По сути дела, вся Херсонская область и часть Запорожской были в значительной степени взаимосвязаны с Крымом. Это была Таврическая губерния до 1917 года. Поэтому я абсолютно не удивлён подобного рода заявлениям [о желании войти в состав России]", — сказал он.

Гусев подчеркнул, что Запад может отреагировать на это новыми санкциями, поэтому важно сделать всё по закону: необходимо провести референдум, на котором жители этих территорий смогут самостоятельно принять решение. Он добавил, что приветствует заявление главы временной военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, который отметил, что "регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации".

"Это абсолютно в рамках первой и второй статьи Устава ООН: каждая нация имеет право на самоопределение. Поэтому с этой точки зрения я абсолютно приветствую решение властей Херсонской области войти в состав РФ", — заключил специалист.