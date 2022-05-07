Ветеран НАТО раскрыл местоположение военной базы США, занимающейся слежкой за ВМФ РФ
В годы холодной войны объект использовался для охоты на советские атомные подводные лодки. Кроме того, база оказалась идеальным плацдармом для освоения богатых ресурсов Арктики.
Соединённые Штаты используют военную базу в Кеблавике в Исландии для того, чтобы следить за российским Военно-морским флотом. Об этом сообщил ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для американского журнала 19Fortyfive.
"Кеблавик играет важную роль в наблюдении за Северным флотом, крупнейшим соединением ВМФ России", — написал он в материале.
По словам ветерана, авиабаза использовалась во времена холодной войны в качестве ключевого опорного пункта для охоты на советские атомные подводные лодки, бороздившие Атлантический океан. Когда же СССР распался, то объект опустел на время. В 2017 году Пентагон выделил 22 миллиона долларов на его ремонт. А в начале апреля 2022 года уже шестой американский флот провёл там учения Northern Viking 22, он отработал скоординированные с союзниками по НАТО операции.
Кроме того, американская база в Кеблавике также является идеальным плацдармом для освоения богатых ресурсов Арктики, которая начинает подтаивать. Вместе с тем на территории региона присутствуют залежи природного газа и других ископаемых, сообщил Атламазоглу.
Ранее стало известно, что США оказывают давление на Афины для передачи Киеву С-300. По словам автора статьи для издания Star, Америка и Украина хотят получить российское оружие, поскольку именно оно может мгновенно интегрироваться в украинский арсенал и обнаруживать множество целей.
Кадр из видео Минобороны РФ