HRT: В МИД Хорватии подтвердили задержание своего гражданина на Украине
Хорватское внешнеполитическое ведомство совместно с Киевом будет работать над разрешением ситуации, но из-за "щепетильности" воздержится от дальнейшего раскрытия деталей.
В МИД Хорватии подтвердили задержание Вооружёнными силами России своего гражданина в Мариуполе. Об этом сообщает хорватский национальный телеканал HRT.
"МИД подтвердил, что Российская армия задержала хорватского гражданина, который, по неподтверждённой информации СМИ, пытался выйти из Мариуполя вместе с несколькими другими бойцами", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, хорватское внешнеполитическое ведомство совместно с властями Украины будет работать над разрешением инцидента, но из-за "щепетильности ситуации" воздержится от дальнейшего раскрытия деталей.
Ранее СМИ Хорватии на условиях анонимности не раз сообщали об участии "добровольцев" из республики в вооружённом конфликте на стороне киевского режима.
Лайф рассказывал, что ФСБ задержала в Белгороде двух сторонников украинских националистов, готовивших диверсию. По данным службы, злоумышленники направляли на сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих ВС РФ, которые принимают участие в "Операции Z".
Pexels