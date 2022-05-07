HRT: В МИД Хорватии подтвердили задержание своего гражданина на Украине

Хорватское внешнеполитическое ведомство совместно с Киевом будет работать над разрешением ситуации, но из-за "щепетильности" воздержится от дальнейшего раскрытия деталей.

В МИД Хорватии подтвердили задержание Вооружёнными силами России своего гражданина в Мариуполе. Об этом сообщает хорватский национальный телеканал HRT.

"МИД подтвердил, что Российская армия задержала хорватского гражданина, который, по неподтверждённой информации СМИ, пытался выйти из Мариуполя вместе с несколькими другими бойцами", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, хорватское внешнеполитическое ведомство совместно с властями Украины будет работать над разрешением инцидента, но из-за "щепетильности ситуации" воздержится от дальнейшего раскрытия деталей.

Ранее СМИ Хорватии на условиях анонимности не раз сообщали об участии "добровольцев" из республики в вооружённом конфликте на стороне киевского режима.