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Регион
Опубликовано 8 мая 2022, 07:55

"Нет проблем": Бивол заявил, что готов к реваншу с Альваресом

До этого он победил мексиканца и сохранил чемпионский пояс WBA Super.

Российский боксёр Дмитрий Бивол после победы в бою против мексиканца Сауля Альвареса заявил, что готов к возможному реваншу.

"Нет проблем, давайте поговорим о реванше. Сегодняшний бой я хотел для себя безо всяких условий, но для реванша мне нужны новые условия. Конечно, этот бой будет. Я хочу поблагодарить всех, кто верил в меня", — заявил Бивол сразу после поединка.

Дмитрий Бивол нанёс второе в карьере поражение Альваресу и защитил титул WBA
Дмитрий Бивол нанёс второе в карьере поражение Альваресу и защитил титул WBA

Напомним, Дмитрий Бивол одолел Сауля Альвареса и сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в полутяжёлом весе.

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ТАСС / AP Photo / John Locher

Шамиль Гаджиев
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