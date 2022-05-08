"Нет проблем": Бивол заявил, что готов к реваншу с Альваресом
До этого он победил мексиканца и сохранил чемпионский пояс WBA Super.
Российский боксёр Дмитрий Бивол после победы в бою против мексиканца Сауля Альвареса заявил, что готов к возможному реваншу.
"Нет проблем, давайте поговорим о реванше. Сегодняшний бой я хотел для себя безо всяких условий, но для реванша мне нужны новые условия. Конечно, этот бой будет. Я хочу поблагодарить всех, кто верил в меня", — заявил Бивол сразу после поединка.
Напомним, Дмитрий Бивол одолел Сауля Альвареса и сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в полутяжёлом весе.
ТАСС / AP Photo / John Locher