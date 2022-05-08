Также девушки узнали у солдат об их нуждах, так как они собирают и лично передают бойцам гуманитарную помощь от неравнодушных граждан России.

Сёстры-волонтёры Корниенко доставили Вечный огонь военнослужащим ДНР. Видео © Предоставлено LIFE

Сёстры-волонтёры Катя и Валя Корниенко доставили военнослужащим ДНР лампу, зажжённую от Вечного огня в Александровском саду, в рамках акции Народного фронта "Огонь памяти".

"Мы приехали поздравить вас с наступающим праздником Победы, поддержать. Привезли Вечный огонь с главного мемориала в России, из Александровского сада в Москве. Это как символ Победы, чтобы мы тоже победили", — обратились они к солдатам.

Вечный огонь девушки доставили бойцам батальона мобилизационного резерва непосредственно на передовые позиции фронта, где военные участвуют в освобождении Донбасса. Также сёстры узнали у военнослужащих об их нуждах, так как они занимаются волонтёрством: девушки собирают и лично передают солдатам гуманитарную помощь от неравнодушных граждан России.