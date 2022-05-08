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Опубликовано 8 мая 2022, 13:16

Сёстры-волонтёры Корниенко доставили Вечный огонь военнослужащим ДНР

Также девушки узнали у солдат об их нуждах, так как они собирают и лично передают бойцам гуманитарную помощь от неравнодушных граждан России.

Сёстры-волонтёры Корниенко доставили Вечный огонь военнослужащим ДНР. Видео © Предоставлено LIFE

Сёстры-волонтёры Катя и Валя Корниенко доставили военнослужащим ДНР лампу, зажжённую от Вечного огня в Александровском саду, в рамках акции Народного фронта "Огонь памяти".

"Мы приехали поздравить вас с наступающим праздником Победы, поддержать. Привезли Вечный огонь с главного мемориала в России, из Александровского сада в Москве. Это как символ Победы, чтобы мы тоже победили", — обратились они к солдатам.

Вечный огонь девушки доставили бойцам батальона мобилизационного резерва непосредственно на передовые позиции фронта, где военные участвуют в освобождении Донбасса. Также сёстры узнали у военнослужащих об их нуждах, так как они занимаются волонтёрством: девушки собирают и лично передают солдатам гуманитарную помощь от неравнодушных граждан России.

В Москве прошла церемония профилактики Вечного огня накануне Дня Победы
В Москве прошла церемония профилактики Вечного огня накануне Дня Победы

Ранее Лайф рассказал, что представители Народного фронта доставили частицы Вечного огня в 12 государств. Торжественные мероприятия уже прошли в столицах Южной Осетии, Армении, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 8 мая акция прошла в Тель-Авиве.

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Предоставлено LIFE

Григорий Воронцов
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