Помимо портретов близких, участвовавших в Великой Отечественной, жители города несут российские флаги и знамёна Победы.

Акция "Бессмертный полк" и торжественное празднование Дня Победы проходят в Херсоне, который сейчас находится под контролем российских военных. Кадры торжеств публикует РИА "Новости" в телеграм-канале.

В освобождённом Херсоне впервые проходит шествие "Бессмертного полка". Видео © телеграм-канал РИА "Новости"

Поздравить горожан в парк Славы пришёл глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо. У монумента погибшим в войне выставлен почётный караул, звучат военные песни. Помимо портретов близких, участвовавших в Великой Отечественной, жители Херсона несут российские флаги и знамёна Победы.