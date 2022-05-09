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Опубликовано 9 мая 2022, 06:55
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В освобождённом Херсоне впервые проходит шествие "Бессмертного полка"

Помимо портретов близких, участвовавших в Великой Отечественной, жители города несут российские флаги и знамёна Победы.

Акция "Бессмертный полк" и торжественное празднование Дня Победы проходят в Херсоне, который сейчас находится под контролем российских военных. Кадры торжеств публикует РИА "Новости" в телеграм-канале.

В освобождённом Херсоне впервые проходит шествие "Бессмертного полка". Видео © телеграм-канал РИА "Новости"

Поздравить горожан в парк Славы пришёл глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо. У монумента погибшим в войне выставлен почётный караул, звучат военные песни. Помимо портретов близких, участвовавших в Великой Отечественной, жители Херсона несут российские флаги и знамёна Победы.

Российский военный хор выступил на концерте ко Дню Победы под Херсоном
Российский военный хор выступил на концерте ко Дню Победы под Херсоном

Шествие в память героев Великой Отечественной войны проходит здесь впервые. А ранее, в конце апреля, Администрация Херсона распорядилась зажечь Вечный огонь, отключённый киевскими властями ещё в 2014 году.

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Александра Вишнякова
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