Мальчик Женя из города Счастье в ЛНР расплакался, вспомнив завет папы и дедушки

Ребёнку отец часто рассказывал о героических деяниях предка, за которые тому было вручено очень много медалей.

Мальчик Женя из города Счастье рассказал, как воевали за свою Родину его дедушка и отец. Видео © LIFE

Сын военнослужащего Народной милиции ЛНР из города Счастье в Луганской Народной Республике — семилетний Евгений — рассказал Лайфу о героических подвигах своих родственников во время боевых действий в ВОВ и на протяжении последних лет в Донбассе.

По словам Жени, отец часто рассказывал ему, что у дедушки — участника ВОВ — было очень много медалей, потому что он воевал за будущее своей Родины.

"Папа тоже. Папа был... стрелял из "Града", из "Катюши". Но когда это всё прекратилось, папа мне одно сказал: главное — это Родина, её надо спасать", — поделился ребёнок со слезами на глазах.