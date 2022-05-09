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Опубликовано 9 мая 2022, 11:49
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Мальчик Женя из города Счастье в ЛНР расплакался, вспомнив завет папы и дедушки

Ребёнку отец часто рассказывал о героических деяниях предка, за которые тому было вручено очень много медалей.

Мальчик Женя из города Счастье рассказал, как воевали за свою Родину его дедушка и отец. Видео © LIFE

Сын военнослужащего Народной милиции ЛНР из города Счастье в Луганской Народной Республике — семилетний Евгений — рассказал Лайфу о героических подвигах своих родственников во время боевых действий в ВОВ и на протяжении последних лет в Донбассе.

По словам Жени, отец часто рассказывал ему, что у дедушки — участника ВОВ — было очень много медалей, потому что он воевал за будущее своей Родины.

"Папа тоже. Папа был... стрелял из "Града", из "Катюши". Но когда это всё прекратилось, папа мне одно сказал: главное — это Родина, её надо спасать", — поделился ребёнок со слезами на глазах.

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А ранее Лайф сообщал, что жители Донецка вышли на улицы и исполнили песни Победы, несмотря на отмену парада. На кадрах видно, как горожане собрались в одном из скверов. Также они возложили цветы к мемориалам в честь погибших советских воинов.

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Ирина Фальке
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