Мальчик Женя из города Счастье в ЛНР расплакался, вспомнив завет папы и дедушки
Ребёнку отец часто рассказывал о героических деяниях предка, за которые тому было вручено очень много медалей.
Мальчик Женя из города Счастье рассказал, как воевали за свою Родину его дедушка и отец. Видео © LIFE
Сын военнослужащего Народной милиции ЛНР из города Счастье в Луганской Народной Республике — семилетний Евгений — рассказал Лайфу о героических подвигах своих родственников во время боевых действий в ВОВ и на протяжении последних лет в Донбассе.
По словам Жени, отец часто рассказывал ему, что у дедушки — участника ВОВ — было очень много медалей, потому что он воевал за будущее своей Родины.
"Папа тоже. Папа был... стрелял из "Града", из "Катюши". Но когда это всё прекратилось, папа мне одно сказал: главное — это Родина, её надо спасать", — поделился ребёнок со слезами на глазах.
А ранее Лайф сообщал, что жители Донецка вышли на улицы и исполнили песни Победы, несмотря на отмену парада. На кадрах видно, как горожане собрались в одном из скверов. Также они возложили цветы к мемориалам в честь погибших советских воинов.
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