Улицу в Курске назовут в честь погибшего главы ДНР Захарченко

Мэр города Игорь Куцак выразил уверенность в том, что о героях, которые отдали жизни ради победы над нацизмом, нужно хранить вечную память.

В честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта в 2018 году, решено назвать одну из улиц в Курске, сообщил мэр города Игорь Куцак.

"Считаю справедливым назвать одну из улиц Курска в честь бывшего первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко", — написал Куцак в своём телеграм-канале.

Градоначальник убеждён, что нужно хранить вечную память о героях, которые отдали жизни ради победы над нацизмом и ради мира во всём мире. Мэр Курска назвал Захарченко мужественным и смелым человеком, который должен жить в сердцах людей вечно.