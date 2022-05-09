Улицу в Курске назовут в честь погибшего главы ДНР Захарченко
Мэр города Игорь Куцак выразил уверенность в том, что о героях, которые отдали жизни ради победы над нацизмом, нужно хранить вечную память.
В честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта в 2018 году, решено назвать одну из улиц в Курске, сообщил мэр города Игорь Куцак.
"Считаю справедливым назвать одну из улиц Курска в честь бывшего первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко", — написал Куцак в своём телеграм-канале.
Градоначальник убеждён, что нужно хранить вечную память о героях, которые отдали жизни ради победы над нацизмом и ради мира во всём мире. Мэр Курска назвал Захарченко мужественным и смелым человеком, который должен жить в сердцах людей вечно.
Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка — в ресторане "Сепар" — прогремел взрыв, в результате которого Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову. Он скончался в больнице. Также в результате теракта погиб охранник Захарченко Вячеслав Доценко и было ранено 11 человек. В ДНР назвали имена причастных к этой трагедии, а в годовщину смерти в Донецке был открыт памятник, посвящённый Александру Захарченко.