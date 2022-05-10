Вице-спикер Чернышов предложил упростить въезд в Россию учёным со всего мира

По его мнению, это позволит привлечь в страну не только иностранных специалистов, но и стимулировать работать их на благо РФ.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести безвизовый режим въезда в Россию для зарубежных учёных, которые будут работать в НИИ и университетах.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что США делают для российских исследователей максимально удобный визовый режим, чтобы уезжали к ним. По его мнению, аналогичная инициатива в России позволит привлечь иностранных специалистов.

"Предлагаю, чтобы научные сотрудники и те, кто занимается технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны", — заявил Чернышов.