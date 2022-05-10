МЧС России опубликовало видео разбора завалов в освобождённой Волновахе

В ведомстве уточнили, что было обнаружено порядка 7 тысяч взрывоопасных предметов, из них уничтожено более одной тысячи. Очищена территория площадью 130 га.

Аэромобильная группировка МЧС России и спасатели МЧС Донецкой Народной Республики продолжают восстановительные работы объектов инфраструктуры и экономики в украинском городе Волноваха. Спасатели оснащены необходимым оборудованием и снаряжением, сообщили в ведомстве.

Аварийно-восстановительные работы и комментарий начальника Ногинского спасательного центра МЧС России Евгения Гаврилюка. Видео © МЧС РФ

"При помощи специальной техники разбирают завалы на социальных объектах и в жилых кварталах. Расчищают территорию города от строительных конструкций, обследуют здания и сооружения на наличие взрывоопасных предметов", — уточнили в МЧС.

Так, благодаря совместной работе пиротехнических подразделений МЧС России, ДНР и ЛНР было обнаружено порядка 7 тысяч взрывоопасных предметов, из них уничтожено более 1 тысячи. Очищена территория площадью 130 га. Кроме того, с 7 мая автомобильными колоннами МЧС России в ДНР, ЛНР и Украину доставили порядка 350 тонн гуманитарной помощи, в состав которой входили бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости.