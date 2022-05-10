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Регион
Опубликовано 10 мая 2022, 09:36
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"За шагом шаг — к Победе!": Юта написала песню о командире российских морпехов с позывным Струна

Композицию артистка посвятила всем защитникам России, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

Российская певица Юта написала песню о командире российских морпехов с позывным Струна, который принимает участие в специальной военной операции на Украине. Известность боец получил благодаря военкору RT Андрею Филатову, который снимал репортажи для проекта "Военная хроника".

В его кадрах часто появлялся 24-летний командир под позывным Струна, о доблести которого теперь узнает вся страна. Российского военного, который отважно сражается на передовой, в клипе можно узнать по красному рюкзаку на спине. В видео использованы реальные кадры со специальной военной операции на Украине.

"Эту песню я посвящаю всем защитникам моей Родины и выдающемуся командиру морской пехоты России с позывным Струна... Работайте, братья! Победа будет за нами!" — написала певица в телеграм-канале.

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А в День Победы больше тысячи российских хоров исполнили песню "Вечный огонь". Уникальную акцию провели в местах воинской славы, вспоминая подвиги защитников Отечества. Её посвятили героям прошлого и настоящего.

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Кадр из видео Telegram / "Военная хроника"

Оксана Попова
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