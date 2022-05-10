"За шагом шаг — к Победе!": Юта написала песню о командире российских морпехов с позывным Струна
Композицию артистка посвятила всем защитникам России, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.
Российская певица Юта написала песню о командире российских морпехов с позывным Струна, который принимает участие в специальной военной операции на Украине. Известность боец получил благодаря военкору RT Андрею Филатову, который снимал репортажи для проекта "Военная хроника".
В его кадрах часто появлялся 24-летний командир под позывным Струна, о доблести которого теперь узнает вся страна. Российского военного, который отважно сражается на передовой, в клипе можно узнать по красному рюкзаку на спине. В видео использованы реальные кадры со специальной военной операции на Украине.
"Эту песню я посвящаю всем защитникам моей Родины и выдающемуся командиру морской пехоты России с позывным Струна... Работайте, братья! Победа будет за нами!" — написала певица в телеграм-канале.
А в День Победы больше тысячи российских хоров исполнили песню "Вечный огонь". Уникальную акцию провели в местах воинской славы, вспоминая подвиги защитников Отечества. Её посвятили героям прошлого и настоящего.
Кадр из видео Telegram / "Военная хроника"