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Регион
Опубликовано 10 мая 2022, 11:44

В Воронежской области снова продлили высокий уровень террористической опасности

Губернатор отметил, что местным жителям не о чем беспокоиться, однако попросил их не терять бдительность и быть предельно внимательными, особенно в общественных местах.

В Воронежской области продлили жёлтый уровень террористической опасности в двух приграничных районах. Об этом сообщает правительство региона.

"В двух районах — Россошанском и Кантемировском — продлили действие жёлтого уровня террористической опасности", — говорится в телеграм-канале Правительства Воронежской области.

Соответствующий документ подписал губернатор Александр Гусев. Согласно ему, режим будет действовать с 11 мая ещё 15 суток. Причём, по словам губернатора, жителям двух приграничных муниципалитетов, как и всей области, не стоит беспокоиться. Он отметил, что жёлтый уровень означает прежде всего усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность, в то время как регион будет жить обычной жизнью, как и раньше.

"Будем думать о хорошем и заботиться о том, чтобы его становилось больше. Тем не менее хочу традиционно попросить вас, уважаемые земляки, не терять бдительность, быть внимательнее ко всему, что происходит вокруг, особенно в общественных местах", — добавил Гусев.

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Напомним, 11 апреля в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области был объявлен жёлтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. Позже режим продлили ещё на 15 суток. При этом власти заверили, что обстановка по-прежнему остаётся "контролируемой и спокойной".

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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