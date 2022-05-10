В Воронежской области снова продлили высокий уровень террористической опасности
Губернатор отметил, что местным жителям не о чем беспокоиться, однако попросил их не терять бдительность и быть предельно внимательными, особенно в общественных местах.
В Воронежской области продлили жёлтый уровень террористической опасности в двух приграничных районах. Об этом сообщает правительство региона.
"В двух районах — Россошанском и Кантемировском — продлили действие жёлтого уровня террористической опасности", — говорится в телеграм-канале Правительства Воронежской области.
Соответствующий документ подписал губернатор Александр Гусев. Согласно ему, режим будет действовать с 11 мая ещё 15 суток. Причём, по словам губернатора, жителям двух приграничных муниципалитетов, как и всей области, не стоит беспокоиться. Он отметил, что жёлтый уровень означает прежде всего усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность, в то время как регион будет жить обычной жизнью, как и раньше.
"Будем думать о хорошем и заботиться о том, чтобы его становилось больше. Тем не менее хочу традиционно попросить вас, уважаемые земляки, не терять бдительность, быть внимательнее ко всему, что происходит вокруг, особенно в общественных местах", — добавил Гусев.
Напомним, 11 апреля в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области был объявлен жёлтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. Позже режим продлили ещё на 15 суток. При этом власти заверили, что обстановка по-прежнему остаётся "контролируемой и спокойной".
ТАСС / Сергей Мальгавко