Медведев назвал истинную цель американского пакета помощи Украине в 40$ млрд

Политик также заверил в том, что задачи спецоперации всё равно будут достигнуты, а у Вашингтона не выйдет надломить экономическое развитие Москвы и её политическое влияние в мире.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение нижней палаты Конгресса США о передаче помощи Украине на рекордные $40 млрд, подчеркнув, что таким образом американская сторона хочет нанести России тяжёлое поражение, тем самым продолжая опосредованную войну против неё.

"Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. Байден просил меньше, но от щедрот накинули ещё пару миллиардов. Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чём мне уже довелось недавно тут сказать", — написал Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Зампредседатель Совбеза РФ уверен в том, что "помощь в таком беспрецедентном масштабе" объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Её цель — продолжение опосредованной войны против России, желание нанести ей тяжёлое поражение, а также ограничить её экономическое развитие и политическое влияние в мире.

"Не выйдет. Быстрее сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг", — отметил Медведев и напомнил про безумные цены на бензин и продукты в США, за рост которых американцы должны благодарить "свои русофобские власти". В заключение он подчеркнул, что, несмотря на усилия Вашингтона, "цели спецоперации будут достигнуты".