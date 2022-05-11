Эрлинг Холанд и другие самые дорогие трансферы в истории мирового футбола С одной стороны, переход молодого форварда в "Манчестер Сити" получился очень недорогим, однако все дополнительные выплаты делают его куда более весомым. 3034 3034 Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Антуан Гризман. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Catherine Steenkeste / Juan Manuel Serrano Arce / Alex Gottschalk / vi / DeFodi Images

Главной мировой футбольной новостью последних дней стал переход норвежского супернападающего Эрлинга Холанда из «Боруссии» в «Манчестер Сити». По большому счёту, главный переход предстоящего лета состоялся за почти два месяца до начала трансферного сезона. Интересно, что с финансовой точки зрения переход получился достаточно выгодным, с одной стороны. А с другой — «Сити» будет вынужден сделать очень много дополнительных платежей, которые существенно увеличивают сумму трансфера. Лайф вспоминает самые дорогие переходы в истории мирового футбола и объясняет, почему трансфер Холанда — особенный.

Неймар. Из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро

Фото © Getty Images / John Berry

Самым дорогим трансфером в истории футбола остаётся переход звёздного бразильца Неймара из "Барселоны" в ПСЖ. По сути, именно он положил начало развалу звёздного трио Месси – Суарес – Неймар, которое одним своим видом наводило страх на всех соперников "Барселоны". Любопытно, но пройдёт буквально четыре года, и в том же направлении, что и бразилец, проследует Лионель Месси.

Тогда, в далёком 2017 году, за Неймара ПСЖ отдал 222 (!) миллиона евро. Для сравнения: вся сборная России по футболу стоит меньше, чем Париж отдал за одного футболиста. Сказать, что Неймар окупился, сложно. В ПСЖ с его именем связано множество скандалов, да и травм у него было немало. Главное же, что приход Неймара так и не помог ПСЖ выиграть Лигу чемпионов.

Килиан Мбаппе. Из "Монако" в ПСЖ за 135 миллионов евро

На втором месте — снова ПСЖ. С приходом катарских шейхов парижане особо не считали, сколько выкидывали на те или иные трансферы, а потому заплатить 135 миллионов евро за молодого Килиана Мбаппе — абсолютно нормальное дело. Примечательно, что окончательно игроком ПСЖ он стал в 2018 году, однако за парижан стал выступать за год до этого. Тогда, правда, его просто арендовали с обязательством выкупить за бешеные деньги.

Килиан Мбаппе. Фото © Getty Images / Catherine Steenkeste

Мбаппе проявил себя в Париже во всей красе. В 2018 году он зажёг на чемпионате мира в России, став лучшим молодым игроком турнира, а потом обрёл и статус лидера всея французского футбола. Теперь вокруг Мбаппе разворачивается новая сага: перейдёт он в "Реал" или нет. Понятно, это станет после завершения сезона, когда вместе с матчами к концу подойдёт и контракт французского гения. Вот тогда нужно будет определяться. При этом "Реал" при определённых раскладах может ничего не заплатить ПСЖ и просто увести одного из лучших игроков планеты.

Жоао Феликс. Из "Бенфики" в "Атлетико" за 126 миллионов евро

Жоао Феликс. Фото © Getty Images / Gonzalo Arroyo Moreno

В 2019 году взорвал трансферный рынок мадридский "Атлетико", который за сумасшедшие деньги забрал талантливого португальца Жоао Феликса из "Бенфики". Тогда далеко не все поняли этот переход, ведь Феликс, собственно говоря, блистал лишь один сезон до этого — и тут же ему предложили стать одним из самых дорогих футболистов на планете.

Сказать, что это был самый успешный трансфер "Атлетико", нельзя, даже если очень сильно захотеть. За более чем 100 матчей в форме "матрасников" португалец забил лишь 29 мячей, ещё 15 раз выступил в роли ассистента. По версии авторитетного портала Transfermarkt, Феликс возглавил список тех, кто сильнее всего подешевел за последнее время, скинув сразу 20 миллионов евро от своей предыдущей цены. И падение, к большому для него сожалению, продолжается.

Антуан Гризман. Из "Атлетико" в "Барселону" за 120 миллионов евро

Антуан Гризман. Фото © ТАСС / Getty Images / Juan Manuel Serrano Arce

После уходе Неймара "Барселона" долгое время пыталась встроить кого-то нового в атакующую линию с Месси и Суаресом. Одной из ярчайших таких попыток стал француз Антуан Гризман. К этому времени чемпион мира со сборной Франции, обладатель Суперкубка УЕФА с "Атлетико" и многих других наград. Ощущение того, что Гризман созрел для большой команды, не покидало абсолютно никого.

А на деле же стать своим в "Барселоне" не получилось. Её сложная экосистема с Лионелем Месси в роли первой скрипки не подходит игрокам такого типа, как Гризман. Пару лет в Каталонии были похожи на мучения и вечное желание найти что-то другое. Летом 2021 года он вернулся в "Атлетико" в годичную аренду. Про выложенные "Барселоной" 120 миллионов евро, кажется, уже никто особо и не вспоминает.

Филипе Коутиньо. Из "Ливерпуля" в "Барселону" за 120 миллионов евро

Филипе Коутиньо. Фото © Getty Images

Тот самый случай, когда одно решение загубило всю карьеру. В "Ливерпуле" бразилец Коутиньо было более чем своим. Трибуны его обожали, игра шла на ура. Казалось, что это будет вечный роман, которому нет конца. Однако в 2018 году бразилец принимает решение отправиться покорять Испанию и "Барселону". "Ливерпуль" взамен получил солидные 120 миллионов и недолго горевал без одного из лидеров, сразу же взрастив новых.

А вот Коутиньо же ушёл в глубокий резерв "Барселоны". И не сказать, что он растерял форму или стал хуже. Скорее, просто что-то не пошло. В итоге из Каталонии он поехал сначала в Мюнхен к "Баварии", а сейчас и вовсе играет в английской "Астон Вилле", которой управляет Стивен Джерард — легенда "Ливерпуля".

Эрлинг Холанд. Из "Боруссии" в "Манчестер Сити" за 75 миллионов евро (или 250 миллионов с учётом дополнительных выплат)

Сразу оговоримся, что номинально Эрлинг Холанд и близко не входит в число десяти самых дорогих переходов в мире. Футбол продвинулся настолько сильно вперёд, что теперь 70–80 миллионов за хорошего игрока — обыденное дело. Даже "Зенит" когда-то не стеснялся платить по 40–50 миллионов за приходы Халка и Акселя Витселя. Что уж говорить о европейских клубах.

Трансфер Холанда — яркое свидетельство абсолютно новой эпохи на футбольном рынке. Сам переход — не очень дорогой, всего лишь 75 миллионов евро, которые были указаны в контракте форварда как отступные. А вот дальше начинается самое интересное: выплаты агентам, зарплаты и прочие дополнительные бонусы. Они доводят сумму, которую выложит «Манчестер Сити», до отметки в 250 (!) миллионов евро. С носом здесь остаётся лишь «Боруссия», которая получит за игрока такого калибра смешные 75 миллионов. Отметим, что Холанду всего лишь 21 год и как он заиграет в "Сити" — большая загадка.

Говоря о самых дорогих переходах, можно ещё вспомнить Джека Грилиша, Усмана Дембеле, Эдена Азара или даже Криштиану Роналду, когда он уходил в "Ювентус" из "Реала". Однако далеко не каждый из этих переходов получился качественным. Зачастую команды спустя время признавали, что просто выкинули деньги на ветер.

Фото © Getty Images / Roland Krivec / vi / DeFodi Images Заиграет ли Эрлинг Холанд в "Манчестер Сити"? 0 Да. Он сделает "Манчестер Сити" легендарным и приведёт к новым победам Нет. Он не справится с конкуренцией и уровнем игры в Англии

Авторы Шамиль Гаджиев