Депутат Водолацкий счёл резолюцию Сейма Литвы о России попыткой показать свою "крутость"

Речь идёт о решении, в котором подчёркивается якобы террористическая деятельность РФ. По мнению парламентария, его авторы не помнят историю.

Латвия, Литва, Эстония и Польша всеми силами пытаются доказать свою состоятельность. Об этом в интервью RT заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя резолюцию Сейма Литвы о якобы террористической деятельности России.

"Они принимают те решения, которые, на их взгляд, показывают крутость и самостоятельность. Это люди, которые забыли свою историю, которые не помнят о том, что Россия всегда боролась с терроризмом. Они видят, что санкции не работают. Да, нашему государству тяжело в потоке санкций, но мы этот удар выдерживаем, а бумеранг прилетает в них", — пояснил депутат.

Также Водолацкий подчеркнул, что история всё расставит по своим местам, а о тех, кто принимает подобные решения, просто забудут.