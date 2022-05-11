Депутат Водолацкий счёл резолюцию Сейма Литвы о России попыткой показать свою "крутость"
Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Речь идёт о решении, в котором подчёркивается якобы террористическая деятельность РФ. По мнению парламентария, его авторы не помнят историю.
Латвия, Литва, Эстония и Польша всеми силами пытаются доказать свою состоятельность. Об этом в интервью RT заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя резолюцию Сейма Литвы о якобы террористической деятельности России.
"Они принимают те решения, которые, на их взгляд, показывают крутость и самостоятельность. Это люди, которые забыли свою историю, которые не помнят о том, что Россия всегда боролась с терроризмом. Они видят, что санкции не работают. Да, нашему государству тяжело в потоке санкций, но мы этот удар выдерживаем, а бумеранг прилетает в них", — пояснил депутат.
Также Водолацкий подчеркнул, что история всё расставит по своим местам, а о тех, кто принимает подобные решения, просто забудут.
Ранее финский политолог Йохан Бекман прокомментировал в беседе с Лайфом решение Сейма Литвы признать Россию страной-террористом, назвав этот шаг частью масштабной кампании "анти-Путин". По его мнению, масштабная информационно-психологическая деятельность НАТО против Москвы не удаётся из-за поддерживающих своего президента граждан.