Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 14:23

Депутат Водолацкий счёл резолюцию Сейма Литвы о России попыткой показать свою "крутость"

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Речь идёт о решении, в котором подчёркивается якобы террористическая деятельность РФ. По мнению парламентария, его авторы не помнят историю.

Латвия, Литва, Эстония и Польша всеми силами пытаются доказать свою состоятельность. Об этом в интервью RT заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя резолюцию Сейма Литвы о якобы террористической деятельности России.

"Они принимают те решения, которые, на их взгляд, показывают крутость и самостоятельность. Это люди, которые забыли свою историю, которые не помнят о том, что Россия всегда боролась с терроризмом. Они видят, что санкции не работают. Да, нашему государству тяжело в потоке санкций, но мы этот удар выдерживаем, а бумеранг прилетает в них", — пояснил депутат.

Также Водолацкий подчеркнул, что история всё расставит по своим местам, а о тех, кто принимает подобные решения, просто забудут.

Захарова назвала экстремистским решение сейма Литвы признать Россию страной-террористом
Захарова назвала экстремистским решение сейма Литвы признать Россию страной-террористом

Ранее финский политолог Йохан Бекман прокомментировал в беседе с Лайфом решение Сейма Литвы признать Россию страной-террористом, назвав этот шаг частью масштабной кампании "анти-Путин". По его мнению, масштабная информационно-психологическая деятельность НАТО против Москвы не удаётся из-за поддерживающих своего президента граждан.

BannerImage
Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Литва
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar