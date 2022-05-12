Как нацист Дмитрий Кухарчук на Украине пытает русских ради лайков в соцсетях Каратель Дмитрий Слип Кухарчук прославился боевым фанатским прошлым, заказными силовыми акциями, а теперь и жестокостью против российских военных и бойцов ДНР. Как и где он живёт? 39730 39730 Обложка © ТАСС / Петр Ковалев, © Facebook / Дмитро Кухарчук (соцсеть запрещена в России)

Командир 2-го батальона Киевского подразделения теробороны азовец Дмитрий Кухарчук — типичный пример украинского неонациста. Это футбольный хулиган, русофоб и садист. Его позывной — Слип.

3 мая этот отморозок опубликовал фотографии двух танкистов ДНР, связанных, избитых, с изуродованными лицами.

Танкисты ДНР в плену у Дмитрия Кухарчука. Фото © Facebook / Дмитро Кухарчук

— Сегодня взяли в плен мразей из подбитого нами танка. Москва будет гореть, как и весь русский мир, — подписал Кухарчук снимки.

Спустя пару дней он выложил в соцсетях видео, где унижает и пинает этих же танкистов. У них были туго замотаны глаза скотчем. Вскоре Кухарчук удалил ролик, испугавшись волны ненависти в свой адрес.

Дмитрий Кухарчук мучает пленных танкистов. Видео © Youtube / Людмила Z Донбасса

Его соцсети наполнены подобными пытками и моральными издевательствами над пленными. Он обращается с ними как с животными, заставляет их оговаривать самих себя. Отдельное удовольствие ему доставляет делать селфи на фоне этих мучений — всё ради лайков.

При этом нацист Кухарчук называет себя силой добра, а русских — злом и мордвой.

— Украина столкнулась не с мордвой за Крым, Донбасс или Херсонщину. Столкнулись силы добра и зла за принципы, по которым будет жить Европа в ближайший век, — заявляет азовец.

Эти кадры с другими пленными Дмитрий Кухарчук выкладывал ранее в апреле. Фото © Tiktiok © Телеграм-канал

Отряд особых заказов

Кухарчук ещё молод: через месяц ему исполнится 32 года. С ранних лет Слип любил подраться, уже школьником участвовал в жестоких "стрелках" футбольных фанатов, в 2013–2014 годах стал главарём ультрас клуба "Днепр". Сохранилось видео, где он заводит толпу на стадионе, выкрикивая нацистские лозунги и "кидая" зиги.

Вопли Кухарчука перед футбольными фанатами. Видео © Youtube / Фурманюк Без Купюр

Таланты Кухарчука пришлись в тему во время Евромайдана. Он штурмовал областную администрацию в родных Черкассах, избивал "ватников" на улице Грушевского в Киеве. После вступил в нацистский батальон "Азов", чтобы участвовать в карательных операциях в Донбассе. В 2016 году Кухарчук вернулся домой и создал местную черкасскую ячейку ультраправой партии "Национальный корпус". Её адрес — улица Гоголя, дом 390, квартира 26. Это обычная панельная многоэтажка.

С тех пор отряд Кухарчука стал зарабатывать на заказных силовых акциях. В 2018 году он сам и десяток его головорезов взяли в заложники Черкасский горсовет. Депутаты упорно отказывались принять бюджет, поскольку обнаружили в нём лазейку для вывода 70 млн гривен. Ворвавшаяся в зал банда Кухарчука силой заставила их согласовать сомнительный проект. Некоторые из законотворцев получили увечья. Эту акцию назвали "Кровавая сессия". По слухам, её проплатил мэр Черкасс. Уголовное дело, возбуждённое по статье "Хулиганство", закончилось ничем.

Дмитрий Кухарчук и его бойцы "работают" с депутатами. Фото © Obozrevatel

В 2019 году Дмитрий Кухарчук со товарищи избили и покалечили полицейских, заблокировали кортеж действующего президента Украины Петра Порошенко. Азовца всё же скрутили и отправили в изолятор по обвинению в организации массовых беспорядков. Уже через пару дней украинская Фемида отпустила его под домашний арест, а потом и вовсе закрыла дело.

В 2021 году Дмитрий Кухарчук и его бойцы пытались прорваться в офис нового президента Владимира Зеленского. Они требовали отключить подачу воды в Крым. С трудом сдержавшие их натиск полицейские получили химические ожоги глаз, когда в них распылили газ из баллончиков. Кухарчука снова повязали и отправили в СИЗО. А через три месяца выпустили: его пообещали взять на поруки депутаты Верховной рады, снабдил отличной характеристикой мэр Черкасс.

Дмитрия Кухарчука отпускают из СИЗО. Фото © Hromadske

Дмитрия Кухарчука неоднократно обвиняли в организации силовых акций по заказу за деньги. Впрочем, украинские силовики не смогли найти тому доказательства, а сам он всё отрицает.

Философ, политик и экономист

Сейчас Дмитрий Кухарчук пытается выглядеть респектабельно. Он утверждает, что своё бурное фанатское прошлое успешно совмещал с учёбой в ЧНУ имени Богдана Хмельницкого, где якобы закончил и бакалавриат философии, и магистратуру экономики. Кроме его слов, доказательств нет.

Дмитрий Кухарчук желает смерти Анатолию Шарию в рамках своей предвыборной кампании. Видео © Телеграм-канал / slipo

В 2019–2021 годах Кухарчук дважды выдвигался на выборы в Черкасский горсовет и столько же раз в Верховную раду — безуспешно. Тем не менее на Украине его часто называют одним из самых талантливых и искренних молодых политиков. Мол, за такими будущее. Однако Кухарчук предпочитает играть на оголтелом популизме. Скандалит из-за нехватки противораковых лекарств в Черкассах, с помпой дарит копеечные медикаменты местной скорой помощи, высмеивает городских депутатов. Он очень активно ведёт соцсети: там и пустые обещания украинцам, и угрозы всем русским, и откровенно садистский контент.

Жена в помощь

Официально Дмитрий Кухарчук прописан в Черкассах в обшарпанной хрущёвке на улице Вячеслава Черновола, дом 241, квартира 8. У него есть бизнес: он соучредитель местного спортивного зала AmbrosCrossFight на улице Благовестной, 170.

Также Кухарчук трудится региональным руководителем всеукраинской охранной компании "Фокстрот 13", предоставляющей услуги телохранителей и групп быстрого реагирования.

Дмитрий Кухарчук с женой Ксенией (в девичестве Цымбал). Фото © VK / Стафа Левитан-Полянская

Супруга азовца, Ксения, управляет салоном красоты Lash Room, который располагается в черкасском торговом центре "Крещатик-Сити" на минус втором этаже. Жена поддерживает мужа во всём и лайкает его антирусские посты. Девушка спокойно относится к роликам с пытками людей, но переживает за судьбу животных. Это следует из многочисленных электронных петиций, которые она подписала. Например, Ксения требует запретить производство меха и использование инсектицидов на Украине. Хочет, чтобы уравняли ответственность за убийство людей и животных. Она прописана по двум адресам в Черкассах: на улице Героев Майдана, дом 6, квартира 6 и на Крылова, 70.

Вряд ли чету Кухарчук можно найти по месту официальной регистрации. Как выяснил Лайф, супруги живут в дачном кооперативе "Химик" под Черкассами, там у них свыше 16 соток земли и коттедж. Пара постоянно устраивает у себя на участке весёлые вечеринки, где ложками едят чёрную икру.





В 2018 году Дмитрий Кухарчук подавал декларацию. На двоих с женой они тогда заработали почти 400 тысяч гривен (чуть менее миллиона рублей) и имели на счетах свыше 15 тысяч долларов.

На Дмитрия Кухарчука зарегистрированы телефоны +380635848102 и +380935254558. У него также есть аккаунты в "Телеграме" (@optimusprime6666, ID 83915025), "Фейсбуке", "Инстаграме" (запрещены в России) и "Тиктоке". Он также навещает свою мать по адресу Черкассы, улица Ярославская, дом 24, квартира 122.

На его жену Ксению зарегистрированы телефоны +380634277202 и +380938011488. У неё есть профили в "Инстаграме", "Фейсбуке" (запрещены в России) и во "ВКонтакте".

Почему в армию Украины предпочитают набирать таких отморозков? 0 Потому что других среди молодёжи не осталось Чтобы они нагоняли страх на врагов Таких проще всего заставить воевать за идею, а не за деньги

Авторы Егор Пережогин