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Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 07:29
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Появились фото последствий обстрела ВСУ села Солоха Белгородской области

Корпус снаряда, которым ВСУ обстреляли Солоху. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Корпус снаряда, которым ВСУ обстреляли Солоху. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Сотрудники экстренных служб продолжают обходить частные дома, чтобы выявить весь ущерб, нанесённый украинскими военными.

В селе Солоха Белгородской области 17 домовладений и шесть автомобилей пострадали после обстрела ВСУ. Кадры разрушений опубликовал в "Телеграме" губернатор региона Вячеслав Гладков.

Повреждённый автомобиль в Солохе после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённый автомобиль в Солохе после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Пробоина в крыше в Солохе после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Пробоина в крыше в Солохе после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Выбиты стёкла одного из частных домов в Солохе от обстрелов ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Выбиты стёкла одного из частных домов в Солохе от обстрелов ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Осколочное попадание в ворота гаража частного дома в Солохе после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Осколочное попадание в ворота гаража частного дома в Солохе после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Он уточнил, что также выбиты стёкла в местной школе, почтовом отделении и магазине. Глава области заверил, что всё будет восстановлено в кратчайшие сроки. На это уже выделены бюджетные средства, найден подрядчик. К работам, по словам Гладкова, приступят уже завтра, 13 мая.

Местный житель рассказал об обстреле ВСУ села Солохи в Белгородском районе
Местный житель рассказал об обстреле ВСУ села Солохи в Белгородском районе

Напомним, накануне вечером в результате обстрела украинскими военными села Солоха в Белгородской области пострадало семь человек, один погиб. Повреждены жилые постройки. Нарушенное из-за атаки газоснабжение уже восстановлено.

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Татьяна Миссуми
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