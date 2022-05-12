Появились фото последствий обстрела ВСУ села Солоха Белгородской области

В селе Солоха Белгородской области 17 домовладений и шесть автомобилей пострадали после обстрела ВСУ. Кадры разрушений опубликовал в "Телеграме" губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что также выбиты стёкла в местной школе, почтовом отделении и магазине. Глава области заверил, что всё будет восстановлено в кратчайшие сроки. На это уже выделены бюджетные средства, найден подрядчик. К работам, по словам Гладкова, приступят уже завтра, 13 мая.