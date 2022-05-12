Появились фото последствий обстрела ВСУ села Солоха Белгородской области
Корпус снаряда, которым ВСУ обстреляли Солоху. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Сотрудники экстренных служб продолжают обходить частные дома, чтобы выявить весь ущерб, нанесённый украинскими военными.
В селе Солоха Белгородской области 17 домовладений и шесть автомобилей пострадали после обстрела ВСУ. Кадры разрушений опубликовал в "Телеграме" губернатор региона Вячеслав Гладков.
Повреждённый автомобиль в Солохе после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Пробоина в крыше в Солохе после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Выбиты стёкла одного из частных домов в Солохе от обстрелов ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Осколочное попадание в ворота гаража частного дома в Солохе после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Он уточнил, что также выбиты стёкла в местной школе, почтовом отделении и магазине. Глава области заверил, что всё будет восстановлено в кратчайшие сроки. На это уже выделены бюджетные средства, найден подрядчик. К работам, по словам Гладкова, приступят уже завтра, 13 мая.
Напомним, накануне вечером в результате обстрела украинскими военными села Солоха в Белгородской области пострадало семь человек, один погиб. Повреждены жилые постройки. Нарушенное из-за атаки газоснабжение уже восстановлено.