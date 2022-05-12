Политолог Михайлов раскрыл, как минимизировать угрозу пособников ВСУ в России

По словам эксперта, о происходящем в стране следует говорить и быть крайне бдительными. А в том случае, если есть подозрения, то об этом необходимо докладывать спецслужбам.

Говоря о предотвращённых ФСБ в России терактах, военный эксперт, политолог Евгений Михайлов заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в стране будут продолжаться, однако предположил, что можно минимизировать угрозу.

"Полностью предотвратить теракты, к сожалению, невозможно ни в одной стране мира. Минимизировать угрозу возможно", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Михайлов обратил внимание, что у России с Украиной были определённые партнёрские отношения, в том числе перемещения трудовых мигрантов, когда из Незалежной приехало большое количество людей. Вследствие этого, отметил эксперт, крайне сложно определить, какое число из них могли завербовать украинские спецслужбы, "обработать нужным им образом".

При этом собеседник телеканала отметил, что российские спецслужбы довольно хорошо справляются с поставленной задачей. А также назвал ожидаемым, что сейчас усиливаются попытки ввести дестабилизацию. По его мнению, это делается с целью внести сомнения в умы граждан о правильности действий Москвы. Однако это нереально, ведь 80% россиян поддерживают решения властей РФ, запугать их не получится, уверен политолог.

"Но попытки будут продолжаться. О происходящем нужно говорить, быть бдительными. Если есть подозрения, то действительно нужно докладывать спецслужбам. Они оперативно реагируют на всё и справляются со своими задачами", — добавил Михайлов.