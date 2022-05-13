Эксперт Савин назвал правильной блокировку сенатором США проекта о помощи Киеву на $40 млрд

Политолог подчеркнул, что деньги могут пойти на нужды Штатов, связанные с инфляцией или здравоохранением. Однако, считает он, Пентагон может обеспечить и другие лазейки для финансирования Украины.

Решение сенатора США Рэнда Пола заблокировать принятие законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов является правильным в первую очередь для американцев. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Леонид Савин.

"Это решение очень правильное, прежде всего для американского народа, потому что средства могут пойти на необходимые нужды, связанные с инфляцией и проблемами, связанными со здравоохранением и другими отраслями", — сказал эксперт.

По словам Савина, решение о дополнительной помощи Украине критиковали многие американские политики, среди них Марджори Грин. Она говорила, что эти средства нужны США и не следует их передавать для непонятных нужд. Вместе с тем политик отмечала и присутствие коррупции на Украине, в чём заинтересованы "определённые американские дельцы". Однако Савин уверен, что через Пентагон появятся и другие лазейки для финансирования Украины.

"Там всё равно есть финансирование, хоть и относительно небольшое. Поэтому, наверное, они будут переводить по каким-то другим схемам", — заключил политолог.