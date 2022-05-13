"Беда пришла": Экс-футболист сборной России Канчельскис считает, что отстранение команды продлится 30 лет
В начале мая УЕФА продлил санкции в отношении российских клубов и национальных сборных.
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что отстранение национальной команды от участия в международных турнирах продлится 30 лет. Об этом сообщает Sport24.
Накануне главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил, что команда не будет проводить сборы и товарищеские матчи во время летнего межсезонья.
"Зачем ребят собирать просто так? Когда нам скажут, что мы можем играть в международных турнирах, тогда и можно будет собирать наших футболистов. Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то. У нас беда пришла. Ну вот так получилось. <...> Нас просто убили и уничтожили! Мы попали в бездну! У нас полная бездна! Знаете такое слово?!" — сказал Канчельскис.
В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в следующем сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина не сможет сыграть в Лиге наций. Женская команда России пропустит чемпионат Европы 2022 года и не сыграет в квалификации ЧМ-2023.
Канчельскис в ходе игровой карьеры выступал в том числе за "Манчестер Юнайтед", с которым выиграл два чемпионата Англии, Кубок и два Суперкубка страны, а также Кубок лиги. С киевским "Динамо" он стал обладателем Кубка СССР, с "Рейнджерс" — двукратным чемпионом Шотландии. В составе сборных СССР, СНГ и России хавбек провёл 59 матчей, забив семь голов.
ТАСС / ТАТЬЯНА ДОРОГУТИНА