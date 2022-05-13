"Беда пришла": Экс-футболист сборной России Канчельскис считает, что отстранение команды продлится 30 лет

В начале мая УЕФА продлил санкции в отношении российских клубов и национальных сборных.

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что отстранение национальной команды от участия в международных турнирах продлится 30 лет. Об этом сообщает Sport24.

Накануне главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил, что команда не будет проводить сборы и товарищеские матчи во время летнего межсезонья.

"Зачем ребят собирать просто так? Когда нам скажут, что мы можем играть в международных турнирах, тогда и можно будет собирать наших футболистов. Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то. У нас беда пришла. Ну вот так получилось. <...> Нас просто убили и уничтожили! Мы попали в бездну! У нас полная бездна! Знаете такое слово?!" — сказал Канчельскис.

В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в следующем сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина не сможет сыграть в Лиге наций. Женская команда России пропустит чемпионат Европы 2022 года и не сыграет в квалификации ЧМ-2023.