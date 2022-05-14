Почему Луна исчезла из русского космоса и как её вернуть
Оглавление
В России прямо сейчас создают луноходы, лунный корабль и лунный скафандр, вот только всё это не значится в Федеральной космической программе.
Обложка © Shutterstock
Из такого корабля на Луне мог высадиться Алексей Леонов — первый человек, побывавший в открытом космосе.
Советский лунный корабль в музее РКК "Энергия". Фото © LIFE
Это спускаемый аппарат. Космонавт должен был долететь до Луны в другом модуле, а перед спуском перейти в этот, так сказать, "через улицу", то есть выйти из одного корабля в бескрайнюю бездну и зайти в другой. Эту схему считали не самой удачной, и тем не менее ЛК (лунный корабль) — творение Конструкторского бюро Сергея Королёва, ныне это РКК "Энергия", — трижды успешно запустили в космос в беспилотном режиме в 1970 и 1971 годах и одобрили для пилотируемых миссий.
К тому времени на Луне уже побывали американцы: высадка "Аполлона-11" состоялась в июле 1969 года. И ещё была надежда всё же осуществить и советскую лунную миссию. Окончательно этим планам положила конец неудача с испытаниями созданной для этого ракеты Н-1. Четыре тестовых запуска закончились взрывами. Теперь память о мечте Сергея Королёва — он ведь надеялся отправить Н-1 не только на Луну, но и на Марс — бережно хранят в музее "Энергии".
Хотелось бы верить, что страна эту мечту всё же не похоронила. По крайней мере, проект российской лунной базы в XXI веке существует и над ним работают, хотя конкретно "партия" такой задачи пока не ставит.
Где будут строить российскую лунную базу
"Луна-25". Фото © Wikipedia
В районе Южного полюса, потому что там большие запасы лунного льда, а это не только питьё, но и ракетное топливо: водород и кислород. Как раз в те края — к кратеру Богуславский — в этом 2022 году отправляют долгожданную межпланетную станцию "Луна-25". Она станет первым шагом к возобновлению отечественных лунных миссий после почти полувекового перерыва.
Первый этап: "Вылазка"
Внутри макета космического пилотируемого корабля "Орёл". Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Мы находимся здесь. Нам нужно:
— испытать корабль "Орёл" (на четырёх космонавтов) и/или его облегчённый вариант "Орлёнок" (на двух членов экипажа);
— запустить станцию "Луна-25" и ещё три следующие миссии. "Луна-25" должна отработать технологию посадки. "Луна-26" и "Луна-27" полетят одновременно, это орбитальный и посадочный аппарат, который возьмёт пробы полярного грунта. "Луна-28" не только его соберёт, но и привезёт на Землю;
— создать базовую концепцию окололунной станции. Был вариант сделать её из новых модулей для российского сегмента МКС: использовать, в частности, "Причал" (узловой модуль, так сказать, стыковочный адаптер) и НЭМ (космическая электростанция).
Сроки: до 2025 года.
Ближайшая конкретная цель, которая может вызвать всплеск энтузиазма, — доставка на Землю для исследования полярного реголита. Он почти наверняка имеет достаточно большую долю межпланетного вещества, которое туда доставили кометы, в том числе кометная вода, в которой могут быть сложные соединения химические. Он отличается от того, что на экваторе, от того, что привозили по программе "Аполлон"
Второй этап: "Форпост"
Планы:
— облететь вокруг Луны с экипажем;
— высадить космонавтов на Луне на 14 суток;
— развернуть спутники связи.
Для пилотируемого облёта прорабатывают вариант запуска "Союза-2.1а" с кораблём "Союз-МС", только адаптированным под дальнюю космическую миссию. Ему понадобится в том числе более мощная теплозащита, улучшенная радиосвязь и система управления спуском. Надо сказать, все эти усовершенствования обойдутся в 34 миллиарда рублей. Ещё нужен будет разгонный блок, который отправит "Союз" к Луне после того, как ракета вынесет его в околоземное пространство. Одна ракета отправит в космос сам корабль, другая — этот ускоритель, они состыкуются на орбите МКС (400 километров) под контролем космонавтов на станции, а затем эта конструкция вместе и полетит по маршруту, описанному ещё Жюлем Верном (роман "Вокруг Луны").
Для высадки намечено сделать четыре пуска будущей тяжёлой (поднимающей 38 тонн) ракеты "Ангара-А5В" с водородной ступенью, которая сейчас создаётся. Притом каждая следующая ракета сможет полететь только через месяц после предыдущей: ничего не поделаешь, это время понадобится для подготовки стартового стола к новому пуску. Существует также в России проект сверхтяжёлого носителя "Енисей", который сможет поднимать уже около 100 тонн, но это более далёкая перспектива.
Можно дожидаться сверхтяжёлого носителя, который сможет сразу доставить всё, что нужно, а можно запускать по частям. Это зависит от того, что будет в распоряжении. В принципе, стыковки на околоземной и окололунной орбите позволяют запускать такие миссии несколькими ракетами-носителями, и это вполне разумно на первом этапе
Первая "Ангара" отправит на околоземную орбиту лунный взлётно-посадочный модуль, то есть космический корабль, на котором космонавты будут садиться на Луну, а потом взлетать с неё перед возвращением домой. Его строят сейчас в безлюдной местности в 64 километрах от Оренбурга.
Вторая "Ангара" доставит в космос транспортный корабль, который его повезёт к Луне. Они стыкуются и уходят к месту назначения. Третья ракета летит с "Орлёнком" и экипажем на борту. И экипажу придётся прожить в корабле на околоземной орбите целый месяц в ожидании четвёртого носителя с транспортным средством для отправки "Орлёнка" к Луне. Они стыкуются с ним и мчатся следом за своим взлётно-посадочным модулем.
Все четыре составные части этой конструкции встречаются возле Луны, космонавты переходят в спускаемый модуль, высаживаются и проводят на Луне целых две недели. Впрочем, может оказаться достаточно и нескольких дней, считает Игорь Митрофанов: по сути, главная задача первой высадки — осуществить её как факт, то есть подтвердить надёжность всех кораблей и систем. Далее взлёт, переход в "Орлёнка" и возвращение на Землю уже непосредственно на нём.
Самое главное — это провести лётные испытания самой аппаратуры, космического аппарата, который туда полетит. А уже когда он покажет свою надёжность, следующим этапом будет подготовка жизнеобеспечения. Как пионерский лагерь в горах: когда лагерь приезжает, уже система жизнеобеспечения подготовилась к его визиту, уже выработано достаточное количество кислорода, подготовлена энергетика
Научно-производственное предприятие "Звезда" в подмосковном Томилине работает над созданием российского лунного скафандра и сотрудничает по этой теме с NASA. Скафандры "Аполлонов" для работы на будущей базе не годятся: они "одноразовые", в них нельзя находиться на лунной поверхности целыми днями. Нужна особо сильная антирадиационная защита. Недавно Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова вместе с Центром подготовки космонавтов создали углеродный композит с нужными свойствами. Космонавт Антон Шкаплеров доставил его на МКС в ходе знаменитой миссии с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко. Тестировать материал на орбите будут несколько лет подряд. Если подтвердится его надёжность, из него и будут "шить" "выходные" костюмы для прогулок по Луне.
Параллельно в первой половине 2030-х надо будет провести несколько непилотируемых миссий. "Луна-29" (создаётся в НПО Лавочкина) повезёт луноход с дрелью для бурения на глубину до двух метров. "Луна-30" — многоразовый корабль для поддержки космонавтов на поверхности, то есть их лунный дом на две недели высадки. "Луна-31" — луноход для разработки полезных ископаемых. "Луна-32" доставит многотонные модули, из которых будут собирать лунный полигон. "Луна-33" — орбитальную станцию.
Этап третий и финальный: "База"
Первое дело — организовать убежища от радиации. Кстати, недавно РКК "Энергия" запатентовала "инженерную луномашину" для подготовки лунной стройплощадки: она выровняет поверхность, уберёт крупные камни, срежет всё лишнее и так далее, где надо, уберёт грунт, а где надо — его, наоборот, насыплет. Как объяснили в корпорации, по сути, надо будет на Луне вырыть "станцию метро" открытым способом: сделать траншею, сверху смонтировать перекрытия и на них положить слой реголита — он защитит от облучения. Да, и в дополнение к "луномашине" "Энергия" обещает сделать "луномобиль" — передвижной модуль поддержки внекабинной деятельности на Луне.
Фото © Shutterstock
Далее: добыча льда и получение из него водорода и кислорода. На это у нас есть Курчатовский институт: там разработали специального лунного робота размерами два на четыре метра на колёсном шасси. Он сам находит богатый льдом грунт (он, как правило, находится в постоянной тени), собирает его и везёт туда, где Солнце, то есть на освещённую территорию. Там он запускает космическую пароварку: в специальную ёмкость выпускает несколько капель привезённой с Земли воды, она от Солнца нагревается, и в эту баню выбрасывается собранный реголит. Частицы лунного льда в нём тают, и конденсат копится в специальном контейнере. По словам разработчиков, для базы нужно минимум три, а лучше десять таких роботов.
И, наконец, развёртывание навигационных спутников на окололунной и на околоземной орбите и строительство двух лунных обсерваторий.
Самое интересное, что всё это абсолютно реально сделать.
Я знаю, что у народа есть уверенность, что, если нам понадобится уже конкретно Луной заняться, — займёмся и всё там сделаем
Тогда почему же мы, прямо скажем, не слишком бодро к этому продвигаемся?
Должен в обществе появиться энтузиазм. Люди должны вернуть свой интерес к отечественной космонавтике примерно на тот уровень, на котором он был в 60-е годы прошлого века
Будет ли вторая лунная гонка?
По американскому проекту "Артемида" и по китайской лунной программе тоже намечено обосноваться в окрестностях Южного полюса нашего естественного спутника, и по той же причине — лёд. Уже в 2024 году США планируют высадить там астронавтов на шесть с половиной дней. Ключевые жизненно важные пункты будущей базы — те же самые, что и у нас: наладить производство кислорода и водорода из лунной воды, закрыться грунтом от радиации.
Я думаю, сейчас нет такого стремления построить базу первыми. Во время лунной гонки важна была не сама Луна, а демонстрация своих возможностей в области космических полётов. А сейчас времена поменялись, и основной целью является именно Луна. И, конечно, каждая космическая держава захочет, чтобы у неё была своя лунная база. И я думаю, что сейчас этот интерес возник
Китай в 2021 году заключил с Россией меморандум о строительстве общей лунной научной станции. По плану двух стран на ней в основном будут работать машины, но люди время от времени смогут высаживаться. Игорь Митрофанов убеждён, что рано или поздно строители лунных баз придут к концепции Международной космической станции.
Конечно, потребуется международная кооперация хотя бы на уровне безопасности. Что действительно можно будет использовать, это концепцию проекта "Союз" — "Аполлон". Это была не только чистая политика, это была отработка стыковки космических аппаратов разных космических агентств. И это в некотором смысле вопрос безопасности. Если происходит какая-то авария на первых элементах национальной лунной станции, то партнёры могли бы оказывать друг другу помощь, пристыковаться, забрать экипаж, вернуть его на Землю
Есть ли Луна в небе "Роскосмоса"
Ещё несколько лет назад подробный план действий по строительству лунной базы значился в Федеральной космической программе, а значит, государство было готово вложиться в осуществление давней мечты. Ради неё, собственно, и создаётся корабль "Орёл" (бывшая "Федерация"). В 2015 году из бюджета вычеркнули практически всё, что нужно для полётов космонавтов на Луну: и создание взлётно-посадочного модуля, и лунного скафандра, и межорбитального буксира, и окололунной станции. Это объяснили тем, что не определились, ради чего осваивать Луну и тратить на это триллионы рублей.
Если честно, этот вопрос представляется довольно философским. Ради чего Гагарин провёл 108 минут на орбите, посвятил космонавтике жизнь и в итоге трагически погиб молодым? Что такого "практического" Леонов потерял в открытом космосе, чтобы одним только чудом своего жизнелюбия вернуться обратно в корабль и вместе с Беляевым вручную его посадить в тайгу? За какими пряниками Терешкова летала? Это была национальная идея, через которую наука шла вперёд, а дети стремились к разумному, доброму, вечному. Какое ещё нужно "целеполагание"?
Зачем России лунная база?