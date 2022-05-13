В Кузбассе высадили миллионное дерево "Сада памяти" при создании геоглифа в виде буквы Z

Всего узор занимает порядка одного гектара. Для него были выбраны сосны-трёхлетки высотой 30–40 сантиметров. С начала 2022 года кузбассовцы посадили уже более 155 тысяч деревьев.

В Кузбассе создали геоглиф в виде буквы Z в рамках акции "Сад памяти". Видео предоставлено LIFE

В Кузбассе высадили миллионное дерево в рамках международной акции "Сад памяти" при создании геоглифа в виде буквы Z. Всего для создания символа российской спецоперации на Украине потребовалась одна тысяча сосен.

"Сад памяти" третий год в Кузбассе проходит. Символично, что в текущем году мы высадим миллионное дерево за три года", — сказал начальник департамента лесного комплекса региона Максим Яковлев.

Буква Z, созданная из сосен, появилась в окрестностях села Зарубино Топкинского округа. Геоглиф занимает порядка одного гектара. Для создания символа российской спецоперации на Украине были выбраны сосны-трёхлетки высотой 30–40 сантиметров.

"Посадка деревьев в форме буквы Z — это символ спецоперации на Украине, чтобы действительно была какая-то поддержка нашим на Украине", — сказал студент колледжа Захар Головченко.

С начала 2022 года жители Кузбасса посадили более 155 тысяч деревьев, ещё 250 тысяч саженцев планируется высадить до конца мая. Для этого выбрано 435 точек на территории 33 муниципалитетов региона. Ветераны войны и труда, участники боевых действий в Афганистане, местные жители, общественники, школьники, сотрудники департамента лесного комплекса посадят в том числе липу, рябину, вишню и сирень.

Акция проходит в Кузбассе с 2020 года. Местные жители участвуют в высадке деревьев в лесах и городах, чтобы увековечить память о павших воинах Великой Отечественной войны. Более 350 тысяч кузбассовцев не вернулись домой с фронта. Таким образом местные жители сохраняют историческую правду о подвигах предков и передают её молодым поколениям.