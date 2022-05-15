Какие укрепрайоны достались Украине в наследство от СССР Оглавление Линия Сталина Линия Молотова КиУр Тоннели под Днепром Бункер "Вервольф" Новые УРы обращены на восток Украине в наследство от Советского Союза досталась не только промышленность, но и оборонительные укрепления — например, линия Сталина, КиУр, тоннели под Днепром и бункер "Вервольф". 19009 19009 Обложка © ТАСС / Зельма Георгий

Советский Союз приступил к строительству оборонительных сооружений на Украине в 1928 году. Уже тогда было ясно, что "просвещённые европейцы" не дадут спокойно существовать рядом с собой молодой советской стране. Сталь и двутавровые балки везли с Урала, обтюраторы (задвижки) капониров и заслонки амбразур отливали в Ленинграде, а гранит добывали здесь же, на Украине. Почти все бетонные работы смогли закончить к 1941 году, а вот укомплектование укрепрайонов (УРов) оборудованием и вооружением шло медленно, вплоть до июня 1941 года.

Линия Сталина

Большинство украинских УРов были частью большой линии обороны, которая в СССР шла от Финского залива до Чёрного моря. Открывалась эта линия Кингисеппским УРом, а заканчивалась Одесским. В СССР линию обороны "Сталинской" не называли — так её прозвали журналисты на Западе.

Орудийный полукапонир для 76,2-миллиметровых орудий на капонирных лафетах со сферическими масками-обтюраторами. Фото © Wikipedia

Самым северным на Украине был Коростеньский укрепрайон. Он шёл от Рудни через Осовку и Белку до станции Фонтанка, имел протяжённость в 142 километра и насчитывал 467 сооружений — капониров, пулемётных и артиллерийских ДОТов. Подземный командный пункт находился в Коростене. Первая линия обороны достигала двух километров в глубину, вторая линия находилась в семи километрах восточнее. Бетонные сооружения дополнялись 120 километрами проволочных заграждений и 20 километрами окопов и траншей.

Второй УР назывался Новоград-Волынский, он проходил через населённые пункты Варваровка, Чижовка, Натальевка, сам Новоград-Волынский и заканчивался в Коростках. Его протяжённость составляла 120 километров. УР располагался в одну линию и насчитывал 182 пулемётных и 17 артиллерийских ДОТов. Только возле Новограда-Волынского укрепления стояли в два ряда.

Летичевский УР должен был с запада прикрывать Винницу. Он протянулся на 126 километров от Хмельника по восточному берегу Южного Буга через Сусловцы, Волосское, затем по реке Ровец до Бара и через Ялтушков до посёлка Котюжаны. Всего на этом отрезке оборонительной линии было заложено 347 пулемётных и артиллерийских ДОТов и 36 командных пунктов.

Рыбницкий УР располагался между двумя укрепрайонами — Могилёв-Подольским и Тираспольским. Эти три УРа прикрывали центр УССР и имели общую протяжённость почти в 400 километров. Только на Могилёв-Подольском и Рыбнинском УРах насчитывалось 478 ДОТов, 18 полукапониров и 11 ДОТов с пушками. А под Тирасполем УР был оборудован пулемётными капонирами: 43 из них были рассчитаны на один пулемёт, 77 — на два, 133 — на три, 1 — на четыре пулемёта. Кроме этого, было 17 артиллерийских капониров. В 1938 году на Украине стали строить под Киевом Изяславский и Старо-Константиновский укрепрайоны.

Линия Молотова

Амбразура ДОТа линии Молотова. Фото © Wikipedia

Однако перед самой войной благодаря возвращению СССР Прибалтики, присоединению Бессарабии и западных областей Украины и Белоруссии появилась возможность возведения новой линии обороны. Она получила название линии Молотова и шла от венгерской границы западнее Владимира-Волынского и Любомля до границы с Белорусской ССР. Линия была разделена на отдельные Уры: Любомильский (Ковельский), Владимир-Волынский, Струмиловаский, Раза-Русский, Перемыльский. Укрепрайоны Черновицкий, Верхне- и Нижнепрутские и Дунайский формально в линию Молотова не входили, хотя и являлись её логическим продолжением. К началу войны на новой линии обороны было закончено и оснащено 40% от планируемых 5807 ДОТов.

КиУр

Но ещё раньше, чем закончили строительство всех этих сооружений, был возведён Киевский укрепрайон — КиУР. В 1937 году этот УР насчитывал две линии обороны, но строительство его шло долго, с перерывами, план всё время менялся. В конце концов линия обороны была завершена и имела множество укреплений, среди которых преобладали ДОТы типа Б — классические бетонные башни с узкими горизонтальными амбразурами.

Во время обороны КиУР был разделён на две части — южную и северную. О крепости укрытий говорил тот факт, что при строительстве УРа было использовано больше 36 тысяч кубометров бетона. УР имел протяжённость в 160 километров, оборону глубиной до 5,5 километра и 242 пулемётные огневые точки для одного, двух или трёх пулемётов, девять сооружений для противотанковой обороны с башнями, 16 полукапониров на два 76,2-миллиметровых орудия и один капонир для батареи.

Фото © Wikipedia

Во время боевых действий Великой Отечественной войны "линия Сталина" не стала для немцев серьёзным препятствием. Несмотря на то что каждый УР двумя оконечностями упирался в естественные преграды, между ними были промежутки. Часть сооружений была не достроена либо не оборудована. Немцы поступали просто — обходили укрепрайоны по периметру, вклинивались в промежутки и уходили дальше, оставляя части "зачищать" тылы.

Киевский УР тоже имел ряд серьёзных недостатков. Во-первых, он был оборудован всего в 15 километрах от города. Подошедший к нему враг получал возможность обстреливать столицу УССР из артиллерии, фланги были мало защищены, и ничего не мешало противнику обойти укрепрайон. А в его центре был "прогал" или "мешок" длиной в семь километров — здесь укрепления практически отсутствовали.

Кроме этого, большая часть ДОТов не имела обзора — мешали пригорки, лес и кусты, которые не были сняты и удалены. Очевидно, что большинство из этих недостатков удалось устранить, во всяком случае, в 1941 году под Киевом 40 тысяч бойцов Красной армии сумели задержать продвижение 90-тысячной группировки немцев на два месяца. Это помогло СССР эвакуировать промышленные предприятия и часть населения.

Тоннели под Днепром

Эти сооружения планировалось ввести в эксплуатацию в 1944 году. Во время войны они должны были заменить мосты, которые легко могла уничтожить вражеская авиация. Работы велись вплоть до 1941 года, когда вдруг стало понятно, что затея обречена на провал — тоннели ничего не стоило обрушить с помощью мощных авиабомб. Строительство было прекращено, а часть тоннелей позже была использована при постройке киевского метро.

Бункер "Вервольф"

Руины бункера. Фото © Wikipedia

Однако не все УРы на Украине остались от СССР. Осенью 1941 года в восьми километрах севернее Винницы нацисты стали строить укреплённый бункер для Гитлера. К весне 1942 года почти все работы были завершены — нацисты планировали остаться здесь надолго. Это был целый комплекс массивных бетонных сооружений глубиной в несколько этажей, которые сообщались друг с другом тоннелями. Здесь было всё — и бункер для вождя, и отделение гестапо, 12 жилых домов для высшего офицерского состава, телефонная станция, бассейн и бетонные бомбоубежища. Всё это охранялось с помощью ДОТов и хорошо замаскированных артпозиций. Бывал здесь и фюрер. Однако ныне украинцам достались только обломки от его роскоши — уходя, нацисты взорвали всё, что построили.

Новые УРы обращены на восток

Если строительство этих укрепрайонов на Украине связано с именами Молотова, Сталина, Тухачевского и Якира, маршала Жукова, то строительство новых УРов, уже обращённых на восток, связывают с именем военного инженера Василия Неймета. Этот человек в своё время давал присягу служить Советскому Союзу, но перековался под напором обстоятельств. До пенсии он учил основам инженерной подготовки курсантов Львовского высшего военного училища, а в 2014 году окончательно воспылал идеями бандеровцев, вернулся из отставки, добровольцем пошёл в АТО и стал одним из авторов Украинского вала — так в Незалежной называют возведённый ВСУ укрепрайон на востоке страны. Его частью стали траншеи, окопы, бетонные укрытия от артналётов, бункеры и ДОТы. Частью этого УРа были и возведённые под Мариуполем укрепления. Как видите, эти укрепления уже взломали. Теперь очередь за оставшимися.

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил Станут ли бункеры СССР неприступной крепостью для Армии РФ? 0 Нет, все цели достижимы благодаря новому оружию Придётся повозиться

Авторы Александр Лаврентьев