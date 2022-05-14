"Горжусь своим цветом кожи": Кубинскую волейболистку "Уралочки" не задели слова оскорбившего её тренера

В финальной серии чемпионата России тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков назвал игрока команды-соперника обезьяной.

"Уралочка" потребовала извинений от тренера, оскорбившего темнокожую волейболистку. Видео © ВК "Уралочка"

Кубинская волейболистка Айлама Сесе Монтальво, выступающая за екатеринбургскую "Уралочку", заявила, что её не задели оскорбительные слова главного тренера калининградского "Локомотива" Андрея Воронкова. Об этом она написала в своих соцсетях.

В четверг "Локомотив" в решающем матче чемпионата России по волейболу среди женских команд победил на тай-брейке "Уралочку" и второй год подряд завоевал золотые медали. В ходе одного из тайм-аутов Воронков оскорбил Монтальво на расовой почве.

"Вчера на праздничном ужине узнала от болельщика, что стала жертвой расизма в финале. Затем внимательно просмотрела видео, где были отчётливо слышны слова главного тренера "Локомотива" обо мне. Что ж, я горжусь своим цветом кожи, его слова меня совсем не задели. Не собираюсь никак реагировать, не собираюсь отвечать злом на зло. Считаю, что моральная победа в финале осталась за мной", — написала Монтальво.