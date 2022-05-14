"Это слухи": РФС не рассматривает переход в Азиатскую конфедерацию футбола
В начале мая действие ограничений УЕФА для российских клубов и сборных продлили.
Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация не рассматривает варианты с уходом из УЕФА и переходом в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Мы являемся членами УЕФА, членами УЕФА и останемся. Было много слухов перед исполкомом и конференцией УЕФА относительно того, что будет принято решение об исключении РФС, но это слухи, которые не имеют под собой никакого основания. Мы принимали участие в конференции, я принимал участие в исполкоме. Такого вопроса не было, его никто не ставил", — сказал Дюков.
В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в следующем сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина не сможет сыграть в Лиге наций. Женская команда России пропустит чемпионат Европы 2022 года и не сыграет в квалификации ЧМ-2023.
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