Семьи с приёмными детьми из Донбасса приняли участие в фестивале пирогов в Подмосковье

На праздник мамы приехали со своей выпечкой, а дети делились рецептами. Участники использовали и разную патриотическую символику. На фестиваль прибыли по большей части многодетные семьи.

Семьи, которые взяли под опеку детей из Донбасса, приняли участие в традиционном фестивале пирогов, который прошёл в День семьи в подмосковном парке "Патриот". На празднике также выбрали тех, кто будет представлять регион на конкурсе "Семья года", рассказали сенатор Совфеда Ольга Забралова и министр социального развития Людмила Болатаева в беседе с телеканалом "360".

"Мы активно развиваем именно приёмные семьи. И очень радостно, что смогли сегодня приехать наши приёмные родители, которые приняли детей-сирот из ДНР, поэтому сегодня такой у нас большой-большой праздник, праздник семьи, детей, родителей", — сказала Болатаева.

По словам сенатора, власти Подмосковья очень благодарны таким семьям за то, что они взяли под опеку детей из Донбасса, ведь воспитание ребёнка подразумевает серьёзную ответственность. Особенно если чадо приёмное, ведь это двойной груз на плечи родителей. На фестиваль приехали по большей части многодетные семьи, а общее число участников составило более двух тысяч человек.

Формат фестиваля пирогов был выбран неслучайно. Министр соцразвития объяснила, что родной дом всегда ассоциируется именно с такой выпечкой, приготовленной мамой. Кроме того, это давняя традиция, которая пришлась всем по нраву. По её словам, сегодня все мамы приехали со своими пирогами, а дети делились рецептами. Министр отметила, что участники использовали различную патриотическую символику.

"Тема сегодняшних наших пирогов — это моя патриотическая семья. У каждой семьи, наверное, есть секрет своего любимого пирога. Конечно, впечатляет, что пироги сделаны своими руками, что ребята тоже принимали участие в их приготовлении", — рассказала Болатаева.

По словам министра, в Московской области число детского населения составляет полтора миллиона, а многодетных семей — порядка ста тысяч. И эти цифры растут. Ежегодно прибавляется семь тысяч новых многодетных семей.